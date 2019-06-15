Ertuğrul Ersoy Lecce takımına transfer oldu
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un, İtalya Serie A takımlarından Lecce'ye transfer olduğu ifade edildi.
İtalya Serie A kulüplerinden Lecce, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'la prensip anlaşmasına vardı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ertuğrul Ersoy'la 4 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Ertuğrul'un transferi için Bursaspor'a teklif ettiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede noktalanmasının ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İtalya Serie A'ya bu yıl yükselen Lecce daha öncede Burak Yılmaz'a talip olmuştu.
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