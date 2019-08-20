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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Ertuğrul Ersoy için Metz’in kararı bekleniyor

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Ertuğrul Ersoy için Metz’in kararı bekleniyor

Bursaspor’un milli futbolcusu Ertuğrul Ersoy için Metz Kulübü ile görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar bonservis bedelinin yanı sıra Fransız ekibinde forma giyen John Boye’u kadrosuna katmak istiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Bursasporlu Ertuğrul Ersoy’a talip oldu. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki milli oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra daha önce de Türkiye’de forma giyen Metz’in savunma oyuncusu 32 yaşındaki John Boye’u istedi. Ancak, Ganalı oyuncunun ailesinin Türkiye’ye geri dönmek istemediği öğrenildi.

Metz’in yollarını ayırmayı planladığı Boye ikna edilmeye çalışılıyor.

Fransız basınında çıkan haberlere göre ise görüşmelerin devam etmesine karşın, iki kulüp arasında oyuncunun bonservis bedeli hakkında henüz anlaşma sağlanamadı.

MALİ KRİZİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Diğer taraftan, Bursaspor Kulübü de TFF’ye sunduğu yeni sezon kadrosunda Ertuğrul Ersoy’a yer vermezken, oyuncunun yakın süreçte bir başka ekibe transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlılar, geçen hafta Umut Meraş’ı Fransa’nın Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’a 1.3 milyon Euro’ya satmıştı. Kulüp, Ertuğrul Ersoy’un satışından da önemli gelir elde ederek mali krizi hafifletmek istiyor.

4 SEZON TÜRKİYE’DE OYNADI

Bursaspor’un gündemine gelen John Boye, 4 sezon boyunca Türkiye’de Kayseri Erciyesspor ve Demir Grup Sivasspor formalarını giymiş, geçen sezonun başında ise Metz’e transfer olmuştu.

Ganalı oyuncunun Sivasspor’dayken antrenörlüğünü yapan Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’ın da deneyimli savunmacı ile görüşmelerini sürdürdüğü ve oyuncunun yeşil-beyazlı ekibe kazandırılması için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.

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Ertuğrul Ersoy için Metz’in kararı bekleniyor

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