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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.08.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Ertuğrul Ersoy, Bursaspor’un yeni sezon kadrosunda yok! | Transfer haberleri...

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Bursaspor, takımdan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki stoper Ertuğrul Ersoy'a yeni sezon kadrosunda yer vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte sezonu açacak olan Bursaspor, 29 kişilik kadroda yer alacak isimleri federasyona bildirdi.

TFF'nin açıkladığı listede, yeşil-beyazlılardan ayrılması gündemde olan Ertuğrul Ersoy yer almadı. Böylelikle genç savunmacının Bursaspor ile bağları kopma noktasına geldi.

Yurt dışından Metz, yurt içinden ise Galatasaray'ın talip olduğu milli futbolcunun yakın süreçte transferinin gerçekleşmesi ve takımdan resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Öte yandan, Bursaspor'dan ayrılması gündeme gelen bir başka oyuncu, 17 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya listede yer alırken, sportif direktör Selçuk Erdoğan da sahip olduğu lisans gereği takım antrenörü olarak gösterildi.

Bursasporun TFF'ye gönderdiği liste şu isimlerden oluştu:

Abdullah Tazgel, Abdullahi Shehu, Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Furkan Özcan, Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak, Canberk Yurdakul, Çağatay Yılmaz, Deniz Aydın, Emirhan Aydoğan, Enes Kayar, Eren Güler, Hürrem Akkuş, Iasmin Latovlevici, İbrahim Turan, İsmail Çokçalış, Jani Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer, Muhammed Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Ramazan Keskin, Rüştü Hanlı, Sedat Dursun, Yağız Efe Öztaş.

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Ertuğrul Ersoy, Bursaspor’un yeni sezon kadrosunda yok | Transfer haberleri...

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