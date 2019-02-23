Ertuğrul Ersoy: "Biz daha fazla sahada kalmak istiyorduk"
Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, ertelenen Başakşehir maçının ardından konuştu.
Hakem Özkahya ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Ersoy, "Biz daha fazla sahada kalmak istiyorduk. Rüzgar bize karşı esmesine rağmen öyle aman aman bir şey yoktu. Benim kaydığım bir pozisyonda hoca, 'bak senin kaymanı bile görmedim' dedi. Biz sahada kalmak isterdik ama hakem, sağlığımızı da düşünmek istedi." dedi.
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