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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Ertuğrul Erdoğan: Rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi

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Ertuğrul Erdoğan: Rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi

Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, “Bu önemli bir galibiyet elbette ama lig devam ediyor. Bizim artık bunları bir alışkanlık haline getirmiş ve normalleştirmiş olmamız lazım” diye konuştu.

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu. İlk yarıda hakemlik bir durum olmadığını belirten Erdoğan, “Hakemlerin elbet hataları olmuştur. Biz itiraz ettik, iki taraf da itiraz etti. Bundan daha önemlisi bence biz artık bir şeyi anlamaya başladık. Şartlar ne olursa olsun kendimizi o şartlara adapte etmemiz lazım. ümit ediyorum bu şekilde devam ederiz. Çok önemli bir galibiyet. Bir derbi maçıydı, bizim açımızdan kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Önümüzde daha zorlu maçlar da var. Yalnız şunu söylemem lazım, ben ilk kez burada böyle bir atmosfer gördüm. Geçen seneden çok daha canlı, çok daha kalabalık, çok daha aç bir atmosfer vardı. Umarım bu açlığı hep beraber doyurabiliriz. Ben artık taraftarımızın buraya daha çok geleceğini tahmin ediyorum. Bugün maçın kırılma anlarında tribünden gelen enerjiyi ben hissettim, oyuncular hissetmiştir. Bütün oyuncularımı tek tek kutluyorum, çok önemli iş yaptılar. Şimdi sakin ve akıllı olmamız. Bu önemli bir galibiyet elbette ama lig devam ediyor. Bizim artık bunları bir alışkanlık haline getirmiş ve normalleştirmiş olmamız lazım. Burası hepimiz adına çok önemli bir yer. Burada galip gelerek rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi” dedi.

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