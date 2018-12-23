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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.12.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Ertuğrul Erdoğan: "Maçı daha fazla istedik"

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Ertuğrul Erdoğan: "Maçı daha fazla istedik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz gücünü iyi biliyorduk. Avrupa'nın en formda ve en iyi takımına karşı oynadık. Derbi karşılaşmalarında sonuçları açıktır. Oyuncuların karakteri, direnci ve inadı çok etkendir. Bugün  oyuncularım müthiş bir karakter ortaya koydular. Maçı daha fazla isteyen taraftık. Fenerbahçe Beko ile oynarken savunma ve hücumda yüzde yüzünüzü koymanız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin verdiği sorumluluk da olacak üstümüzde. Sezona çok farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Umarım bunun altından kalkabiliriz. Çok zor şartlarda bir araya gelmiş, çok zor günlerden geçen bir basketbol takımı var. Burada teknik ekipten, idari ekibine ciddi bir beraberlik var. İnşallah bunu sezon boyunca yansıtabiliriz" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ GELDİĞİ ZAMAN OYUNCULARIM DAHA İYİ OYNUYOR"

Ertuğrul Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek, "Bin 500, iki bin kişiye oynadık. Fenerbahçe maçında tribünleri dolu görmek çok keyifliydi. Taraftarlarımız geldiği zaman oyuncularım daha iyi oynuyor. Daha birinci sınıf olduklarını hissediyorlar. Taraftarımızın buraya gelmeyip bizi desteklememe lüksü olamaz. Bu oyuncular, kaybettiği maçta da mücadele etti. Dolu tribünleri hak ediyorlar"

 

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