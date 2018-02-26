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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriErteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2 - 1 yendi
Futbol Erteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2 - 1 yendi
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Futbol
26.02.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Erteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2 - 1 yendi

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Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında dün dolu yağışı nedeniyle 34'üncü dakikada 1-1 beraberlikle devam ederken bugüne ertelenen maçta Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Zafer'in ortasına iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13'üncü dakikada Geirton'un ortasına iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
18'inci dakikada karambolde topla buluşan Sezer, düzgün bir vuruşla kalecinin elleri arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
21'inci dakikada Wellington'un ortasına iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.
25'inci dakikada Eslem sağdan ortayı yaptı. Açılan ortada top Yiğitcan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cajic topu ağlarla buluşturdu: 1-1
34'üncü dakikada aşırı dolu ve yağmur yağışı nedeniyle bir süre duran karşılaşma daha sonra ertelendi.
43'üncü dakikada Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarptı. Demirsporlu futbolcular elle temas nedeniyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.
45'inci dakikada Mendy'nin ceza sahasındaki sert şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
45+1'nci dakikada Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atabey, kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.
49'uncu dakikada Kojic'in ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci çeldi.
66'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
75'inci dakikada Kojic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
81'inci dakikada topla ceza sahasına giren Tambe'yi düşüren Wellington kırmızı kart gördü, hakem penaltı kararı verdi.
83'ncü dakikada penaltı atışını kullanan Aydın'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Batuhan filelere gönderdi:2-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Oğuz Terzi (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay Sönmez (xx), Lalawele (xx)(Dk.58 Aydın xx), Aires (xx) (Dk.50 Tambe xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xx), Mendy (xx)(Dk.76 Yiğit xx), Sezer (xxx), Atabey (xxx)
İSTANBULSPOR: Okan (xx)- Yalçın (xx), Onur (xx), Cajic (xxx)(Dk. 46 Kojic xx), Oğuzhan (xx), Nascimento (xx), Kubilay (xx), Mehmet Zeki (xx), Eslem (xx), Zafer (xx), İbrahim (xx)(Dk.77 Bougouhi xx)
GOLLER: Dk.18 Sezer, Dk.83 Batuhan (Adana Demirspor), Dk.25 Cajic (penaltı) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Sezer, Erhan, Kurtuluş, (Adana Demirspor), Onur, Wellington, Eslem, (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: 81 Wellington (İstanbulspor)

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