Ertaç Özbir, Beşiktaş'ta
Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir, Beşiktaş ile anlaşma sağladı.
29 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı kulüpten yıllık 750 bin Euro kazanacak. Ertaç ile mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor.
Bu transfer için Evkur Yeni Malatyaspor’a bonservis bedeli de ödenmeyecek.
29 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4’ü Ziraat Türkiye Kupası 14’ü ise Süper Lig olmak üzere bu sezon 18 maçta görev aldı.
Halen bedelli askerlik yapmakta olan Ertaç’ın 28 Haziran’da teskeresini alarak 11 Temmuz’da Beşiktaş’ın yapacağı kampa katılması bekleniyor
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