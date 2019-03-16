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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Emre OKTAY
16.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'la pes etmek yok! 6 maçın 4'ünde...

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Ersun Yanal'la pes etmek yok! 6 maçın 4'ünde...

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise Demir Grup Sivasspor karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

- Kadıköy'de 3 maçta geriye düştü

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de çıktığı son 3 lig maçında da geriye düştü.

Sarı-lacivertliler, sahasında Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ülker Stadı'nda Atiker Konyaspor karşısında da 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skor ve 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Kadıköy'de bu sezon çıktığı diğer iki lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-2 yendi.

Ersun Yanalla pes etmek yok 6 maçın 4ünde...

- Beşiktaş maçında önemli geri dönüş

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında gerçekleştirdi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

- Başakşehir ve Kayserispor maçlarını çeviremedi

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda lider Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybetti.

Fenerbahçe, ligin 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 21. haftada ise İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında son dakikalarda 1-0 geriye düşmüş ve mücadele bu skorla sona ermişti. 

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