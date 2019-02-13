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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
13.02.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'ın yeni yıldızı Mauricio Isla

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Ersun Yanal'ın yeni yıldızı Mauricio Isla

Fenerbahçe dün akşam Zenit karşısında önemli bir galibiyet elde ederken, Harun Tekin'in penaltı kurtarması dışında takdir toplayan bir oyuncu da Mauricio Isla'ydı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başı Cagliari'den bedelsiz olarak aldığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Isla son maçlarda adeta uçuyor!

Tecrübeli oyuncu Ersun Yanal'ın gelişiyle ise bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Şilili oyuncu Erzurum, Malatya ve Göztepe gibi Kadıköy'deki maçlarda coşarken, herkesin beğenisini kazandı.

Zenit maçında da harika oynayan hatta taraftarların 'Bir ciğer daha taktırmış' diye övdüğü Isla, sağdan yoğun bindirmeleri ve buna rağmen savunmaya da yaptığı büyük katkıyla maçın yıldızları arasında gösterildi.

Geçen sezon ve bu sezonun başında ortalama bir performans gösteren 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı toplam 26 maçta gol atamasa da 5 asistlik katkı yaptı.

Isla'nın bu 5 asistinden 3'ü Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesinden sonra geldi.

Caner ve Emenike'yi de coşturmuştu
Yanal, Fenerbahçe'deki şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda da Caner Erkin ve takımın o dönem sorunlu oyuncusu olan Emenike'nin de gelişmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Caner sol kanattan bindirmeleri ve yoğun asist özelliği, Emenike'yse attığı kritik gollerle yoktan varolmuşlardı.

 

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