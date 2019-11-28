Ersun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu
GeriFutbol Ersun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Süleyman ARAT
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu

3.5 milyon Euro’ya alınan Zajc, geleceğin yıldız adayı Ferdi, transferleri olay yaratan Tolgay, Sadık, Harun, Mevlüt, kampın yıldızı Murat ve Dünya Kupası kaldıran Rami, neredeyse hiç oynayamıyor.

HEMEN hepsi büyük umutlarla getirildi. Özellikle de birkaçı var ki, Fenerbahçe’ye imza attıkları gün deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Ne var ki, birçoğu umduğunu bulamadı. Kimileri performans yetersizliğinden ya da sakatlık sonrası form tutamadığı için, bazıları da teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremedikleri için adeta unutulmuş durumdalar.

Kulübe mahkumları

GEÇEN sezon transferleri olay yaratan Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, geleceğin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Miha Zajc, hazırlık kampının yıldızı Murat Sağlam, A Milli Takım kariyerli Mevlüt Erdinç ve Fransa ile Dünya Kupası kaldıran Adil Rami, kulübeye demir atmış durumda.

İlk 11'i bozmuyor

GEÇEN sezon transferleri olay yaratan Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, geleceğin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Miha Zajc, hazırlık kampının yıldızı Murat Sağlam, A Milli Takım kariyerli Mevlüt Erdinç ve Fransa ile Dünya Kupası kaldıran Adil Rami, kulübeye demir atmış durumda.

Fenerbahçe'nin müzmin yedekleri

FERDİ, 1.5 MİLYON EURO: Gençliği ve tekniğiyle dikkat çeken Ferdi, 4 maçta 11, 35, 17 ve 22 dakika şans bulabildi.

SADIK, 1 MİLYON EURO: Geçen sezon kurtarıcı olarak alındı ve başarılı oldu. Bu sezon ligde 2 maçta 21 dakika oynadı.

HARUN, 1,3 MİLYON EURO: Tıpkı Sadık gibi geçen sezon takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Bu sezon ligde hiç oynayamadı.

ZAJC, 5.5 MİLYON EURO: 3 lig maçında 82, kupada 87 dakika forma şansı buldu. Satılması planlanan isimlerden.

TOLGAY, 2 MİLYON EURO: Sakatlıklar ve orta sahadaki yoğunluk yüzünden 11’deki yerini kaybetti. 3 lig maçında toplam 4, kupada 90 dakika oynadı.

MEVLÜT, 950 Bin EURO: Şu an sakat ama sağlamken de ligde 4 maçta 35 dakika, kupada 90 dakika oynayabildi.

RAMI, 2.5 MİLYON EURO: Kariyeriyle parmak ısırtsa da eski günlerinden uzakta. Ligde 46, kupada 61 dakika oynadı.

MURAT, 300 Bin EURO: Sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı olmasına rağmen, ne ligde ne de kupada forma giyebildi.

 

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle