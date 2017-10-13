Sezonun ilk periyodunda hiç hesapta olmayan puan kayıpları yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, yarışın kalan bölümü için planlarını yaptı. Buna göre Bordo- Mavililer’in hocasının hesapları arasında ilk yarıda iç sahada puan kaybı yok. Akhisar, Galatasaray, Osmanlı, Antalya ve Bursa maçlarına 3’er puan yazan Karadeniz temsilcisinin teknik patronu, deplasmanlarda da minimum kayba odaklanmış durumda.

ÖNCE YAKLAŞ, SONRA GEÇ

5 deplasman sınavı için Ersun Yanal’ın öğrencilerine tanıdığı kayıp kredisi sadece 4, yani 2 beraberlik. Tecrübeli hoca bu planı tutturup önce üst sıralarla puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor, ardından da ikinci yarıda zirveye iyice yaklaşmayı düşünüyor.

TAKIMIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bu noktada öğrencileriyle de özel görüşmeler yaptığı öğrenilen Yanal’ın şu mesajları verdiği bildirildi: “İlk yarıda beklentilerimizin üzerinde puan kayıpları yaşadık. İlerleyen periyotta çok daha dikkatli olmalıyız, rakiplerimizle farkın açılmasına izin vermemeliyiz. Evet, yarışın daha başı sayılır, rakiplerimiz de mutlaka puan kayıpları yaşayacak. Önemli olan bizim o periyotları değerlendirmemiz.” (Fanatik)