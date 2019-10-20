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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...

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Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, ligin 8. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor. Bu sezon ilk kez Kruse’den yoksun olarak sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de 11’i şekillendirmekte güçlük yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, defansta ve orta sahada değişik denemelerle ideal kadrosunu hafta boyunca aradı.

Spor Arena / Süleyman ARAT

Yanal hafta boyunca, defansta Serdar-Zanka ve Jailson-Zanka ikililerini denedi. Orta sahada ise Emre Belözoğlu’nun oynamama ihtimaline karşı Tolgay’ı ve Zajc’ı deneyen Yanal son kararını maç saatinde verecek.

Ancak son üç idmana çıkan, taktik antrenmanda da yer alan Emre’nin oynama ihtimali belirdi. Sakatlıkların bu kadar çok olması nedeniyle Yanal’ın orta sahada Zajc veya Tolgay Arslan’dan birisine forma vereceği tahmin ediliyor. Sakatlıkları sona eren Hasan Ali ve Rodrigues ise kesin olarak forma giyecek.

Muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow,Sackey, Estupinan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson), Ozan, Rodrigues, Zajc (Tolgay), Vedat Muriqi.

Ersun Yanalın en zor sınavı Muhtemel 11ler...

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