Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, ligin 8. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor. Bu sezon ilk kez Kruse’den yoksun olarak sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de 11’i şekillendirmekte güçlük yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, defansta ve orta sahada değişik denemelerle ideal kadrosunu hafta boyunca aradı.
Spor Arena / Süleyman ARAT
Yanal hafta boyunca, defansta Serdar-Zanka ve Jailson-Zanka ikililerini denedi. Orta sahada ise Emre Belözoğlu’nun oynamama ihtimaline karşı Tolgay’ı ve Zajc’ı deneyen Yanal son kararını maç saatinde verecek.
Ancak son üç idmana çıkan, taktik antrenmanda da yer alan Emre’nin oynama ihtimali belirdi. Sakatlıkların bu kadar çok olması nedeniyle Yanal’ın orta sahada Zajc veya Tolgay Arslan’dan birisine forma vereceği tahmin ediliyor. Sakatlıkları sona eren Hasan Ali ve Rodrigues ise kesin olarak forma giyecek.
Muhtemel 11'ler:
Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow,Sackey, Estupinan
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson), Ozan, Rodrigues, Zajc (Tolgay), Vedat Muriqi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle