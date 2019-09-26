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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
26.09.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'ın derbi planı

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Isla tamamen iyileşti ancak maç eksiği nedeniyle büyük olasılıkla kenarda olacak. Hasan Ali 90 dakikayı çıkarmaya uygun olmadığından sağ kanat yine Ozan’ın... Sakat Rodrigues’in yerine Tolga Ciğerci solda görev alacak. Stoperler ise Jailson ve Zanka.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle birkaç haftadır güçlük yaşayan teknik heyete, Emre, Isla ve Hasan Ali’den iyi haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kaptan Emre Belözoğlu’nu direkt olarak ilk 11’e koymayı planladığı öğrenildi. Isla ve Hasan Ali’den özellikle Şilili oyuncunun takıma dönmeye tamamen hazır olduğu ancak kararı Ersun Yanal’ın vereceği ifade edildi. Hasan Ali’nin durumunun ise sahaya çıkmaya veya en azından 90 dakika oynamaya elverişli olmadığı öğrenildi.

Derbiye kadar iyileşebileceği konuşulan Moses’ın ilk 11’de oynaması ise beklenmiyor. Yıldız oyuncunun iyileşmesine karşın maç ve idman eksikliği nedeniyle kenarda bekleyeceği belirtiliyor. Yanal’ın sakatlıktan çıkan futbolcuları 11’de sahaya sürmek yerine kenarda hamle oyuncusu olarak tutmayı ve maçın gidişine göre değerlendirebileceği öğrenildi. Yanal’ın futbolcularına en fazla vurguladığı konu ise maç boyu sakin kalmak.

Yanal’ın stoper tercihinin, Rami’nin Ankaragücü maçındaki kötü performansı sonrası Jailson-Zanka şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ortada yine Ankaragücü maçının ikinci yarısındaki Emre-Gustavo ikilisini çok beğenen Yanal’ın, Rodrigu
es’in sakatlığı dolayısıyla sıkıntı yaşanan sol açık pozisyonuna ise Tolga Ciğerci’yi koyması etmesi bekleniyor. Sağ kanatta Deniz Türüç, forvet arkasında Max Kruse ve ileri uçta da her zamanki gibi Vedat Muriqi’nin formaya yakın olduğu dile getirildi. Adil Rami kulübede Moses yetişemiyor.

Yanal'ın şu 11'i çıkarması bekleniyor: Altay, Jailson, Zanka, Ozan (Isla), Dirar, Gustavo, Emre, Kruse, Tolga Ciğerci, Denz, Vedat Muriqi

 

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