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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.02.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'ın 16 yıllık hasreti! Beşiktaş deplasmanında...

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Ersun Yanal'ın 16 yıllık hasreti! Beşiktaş deplasmanında...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide mücadele edecekleri Beşiktaş'a karşı karnesi kötü.

A takımdaki ilk teknik direktörlük tecrübesini 1996 yılında Denizlispor'un başında yaşayan Ersun Yanal, 23 yıllık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 33 sınav verdi.

Yanal 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanırken, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.
Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı 12 yıllık galibiyet hasretini de bitirmeye çalışacak.

Yanal, 28 Şubat 2007'deki galibiyetin ardından Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 14 maçta 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

- Deplasmanda da 16 yıllık hasret

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı deplasmandaki son galibiyetini ise 16 yıl önce elde etti.

Gençlerbirliği'nin başında Türkiye Kupası'nda Yanal, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 5 Mart 2003'te Beşiktaş karşısında uzatmaya giden maçta 4-3'lük galibiyetin sevincini yaşamıştı.

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Yanal, Fenerbahçe'yle Beşiktaş karşısında deplasmanda 5 bin 836 gün sonra galip gelmeye çalışacak.

Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş deplasmanlarında ise toplam 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

- Fenerbahçe'yle 4 derbide tek galibiyet

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçta 1 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyon yapan Yanal, söz konusu dönemde çıktığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Galatasaray'a deplasmanda kaybedip iç sahada kazanan Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş'la iki derbide de berabere kalmıştı.

- 5 yıl sonra derbi heyecanı

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşayacak.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1 berabere bitmişti.

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Yanal Zenit maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yanal, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi kontrolümüzde olan ancak kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Yaptığımız basit hataları tekrarlamamak ve bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef yediğimiz 3’üncü golle de elenmiş olduk" dedi.
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