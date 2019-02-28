Ersun Yanal'dan Zajc kararı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal'dan Zajc kararı!
GeriFutbol Ersun Yanal'dan Zajc kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
28.02.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan Zajc kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal'dan Zajc kararı!

Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk golü atan ve yüksek başarılı pas yüzdesiyle oynayan Sloven futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.

Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk golü atan ve yüksek başarılı pas yüzdesiyle oynayan Sloven futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.

Yanal, rakip ceza sahası çevresinde topların Zajc’da buluşmasını istedi. Deneyimli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun pas servisine çok güveniyor.

Tecrübeli teknik adam ayrıca Zajc’ın bu sayede uzaktan şut silahını da daha iyi kullanacağı görüşünde.

9
Hasan Alinin büyük sırrı
Hasan Ali'nin büyük sırrı!
Volkan, Rizeye saklanıyor
Volkan, Rize'ye saklanıyor

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 117Fenerbahçe - Rizespor
    3
    MS1
    1,45
    8857kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Fenerbahçe’nin sonraki dönemi şampiyonluktan başka bir şey olmayacaktır"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak, bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Toronto’dan Quaresma’ya ret

Gözyaşlarıyla gitti, geri dönüyor!

Fenerbahçe'de Slimani defteri kapandı!