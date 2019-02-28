Ersun Yanal'dan Zajc kararı!
Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk golü atan ve yüksek başarılı pas yüzdesiyle oynayan Sloven futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk golü atan ve yüksek başarılı pas yüzdesiyle oynayan Sloven futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
Yanal, rakip ceza sahası çevresinde topların Zajc’da buluşmasını istedi. Deneyimli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun pas servisine çok güveniyor.
Tecrübeli teknik adam ayrıca Zajc’ın bu sayede uzaktan şut silahını da daha iyi kullanacağı görüşünde.
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Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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