Ersun Yanal'dan Volkan sitemi: 'Komik geliyor...'

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...



Bugün güzel bir gün. Fenerbahçe ile birlikte çalışmalara başladık.

İnanmayı çok kullandık. Neden kullandık, çünkü Fenerbahçe'nin biz gücüne inanıyoruz. Camianın büyüklüğüne,taraftarın büyüklüğüne, yönetenleri karizmasına ve gücüne inanıyoruz. Fenerbahçe bugün bulunduğu yerle kıyaslanacak bir kurum değildir, en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu futbol takımı olarak biz de bu gelinen noktanın asla kabul edilir bir yer olmadığını biliyoruz. Herkes istediği ve arzu ettiği Fenerbahçe'nin gücünü orada hissedecek. Neden inan Fenerbahçe, 31 bin 800 taraftarımız stadımıza gelerek Fenerbahçemizi desteklemiş. Türkiye'de en üst sıradayız. Bizim bulunduğumuz yerle bunu kıyaslarsanız hata yapmış olursunuz. Bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Fenerbahçe'de bulunmak ve temsil etmek ayrı bir güçtür. Bununla 1-0 önde başlarsınız zaten... Eğer bir çok şeyde öndeyseniz, bileğiniz hakkıyla galip gelmeyi etkileyecek bir özgüven ise takımımızın neler yapabileceğini biz zaten biliyoruz. İkinci yarı Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadele yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

'FUTBOLCULAR ELLERİNDEN GELENİ YAPMALI'

Herkes potansiyelini ortaya koyması halinde, bundan görmek istediğimiz şöyle tarif ediyoruz. Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak, taraftarımızın beklediği coşkulu oyunu göstermek istiyoruz. Bu mücadeleyi yaparken oyuncularımız, coşkulu, kazanma arzusunu rakibe hissettiren bir mücadele olacak. Taraftar ve camia bu tavrı görmek istiyor. Her maçı kazanamayabilirsiniz ama sahada herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ve bunu yapacağız. İşin teknik boyutları var. Bazen maçı kazanmak için durdurmak, hızlandırmak ve ufak tefek planlarımız olacak.

'DÜNYANIN EN HEYECANLI İŞİ...'

Futbolun dışında anılmayan, mücadelenin dışına çıkmayan, büyüklüğünü hiç bir şekilde şikayetle düşürmeyen bir düşüncemiz olacak. Asla şikayet etmeden Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koymaya çalışacağız. Uzun vadeli planlar içinde Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacak oyuncularla bütünleşmek en büyük temennimiz. Kamp zor ve sert değil. Bütün oyunculara bakıp, empati yaptığımda bu oyuncuların hepsi bunu iş olarak yapıyorlar. Dünyada bundan daha heyecanlı bir iş olmasa gerek. Camiası, taraftarı ve gücüyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Burada bu işi yapıyor olmak ayrı bir ayrıcalıktır. Her kampın zorlukları olur, kamp dönemleri için... Buraya çalışmaya geldik, biz yapamadıklarımız ya da beceremediklerimiz ortaya koyamadıklarımızın nedenini anlamaya çalışacağız. Bunu kavrarsak ki kavramak zorundayız. Bulunduğumuz yer ve konum yüzünden bunu yapmak zorundayız.

'ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİYORUM DEDİNİZ...'

Fenerbahçe'nin bu yarışların dışlında kalması söz konusu değil. Belki sıralamadaki yerimiz konusunda tartışmalar yaratabilir ama ikinci yarının zirvedeki takımlardan bir tanesi Fenerbahçe'dir. İkinci yarı nerede oluruz bilemem ama çaba sarf edip elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nda gittiğimiz yere kadar gitmek diye bir durum olamaz. Fenerbahçe bulunduğu ve katıldığı her kulvarda şampiyon olmak durumundayız. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Bunu ölçüleri var ve bu değere sahip çıkarak mümkün olacaktır.

En Çok Oynanan Bahis 169 Raith Rovers - Stenhousemuir 4 MS1 1,30 1003 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 169 Raith Rovers - Stenhousemuir 4 11,30 %99,29 X4,30 %0,10 25,00 %0,61

'ALİ KOÇ'U TARTIŞMAYA GEREK YOK'

Biz arkamıza bakmayacağız. Çok becerikli ve yetenekli isimleri bir araya getirmek başarıyı getirmez. Bunu koordine etmek ve buluşma noktası yaratmakla ilgili... Bizim de buna ihtiyacımız var ve bunu en kısa sürede başaracağız. Başkanımız Ali Koç'u tartışmaya gerek yok. Koç ailesinin konumu, güçleri ortada. Bu güçlerin Fenerbahçe ile birleştiğinde sadece ekonomik olarak düşünmeyin, sosyolojik olarak da çok önemli.

Fenerbahçe belirli bir kalitenin altında iş yapmadı. Çok kaliteli, oldukça önemli insanlardan çalışma grubu oluşturuldu. En kaliteli isimleri bir araya getirmek dediğim gibi bazen başarı getirmiyor. Biz sayın Başkanımızın güzel eş eleştiri yaptığı yerler var. Bunu ben bir hata olarak değil bir uygulama olarak görürüm. Bu doğruları yaparken bir çok ders alarak doğruları yapıyoruz. Herkes bu fedakarlığa katlanmak zorunda. Burada öz değer Fenerbahçe'dir. Oyuncularımız da o duruma böyle yaklaşmak ve bakmak zorunda...

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Aatif ve Dirar yaklaşık 1,5 - 2 yıldır buradalar. Buranın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorlar. Bu durumda olunmasından ne kadar üzgün olduklarını da biliyorum. Volkan konusunda gelince Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isimdir. Fenerbahçe tarihinden Can Bartu'lar, Lefterler, Cemiller... Volkan henüz yaşarken Allah uzun ömür versin (gülerek)... Bu efsane isimlerin arasına girecek bir kişidir. Nasıl bir ailede herkes birbirine sarılır, sevişir ama ufak tefek kavgalar, sürtüşmeler olur. Bazen anne veya babamıza bile yapıyoruz kapıyı çarpıp gidiyoruz. Futbol yaşantısında gönlünden ne varsa Fenerbahçe ile devam etsin. Fenerbahçe ilerde Volkan'a dur deseler duracaktır. Bekçi ol deseler, temizle bile deseler bunu kabul edecektir. Çünkü Fenerbahçe'ye gönülden bağlı. Sayın Başkanın Volkan'a nasıl baktığını da biliyorum. Karşılıklı tavırları görünce ben şaşırdım. Gerçekten gurur duyulacak bir tavır... Geçmiş geçmişte kalmıştır affetmek en büyük intikamdır. Yıllarca hizmet vermişsiniz ve ufak bir kırılma yaşamışsınız. Bu duygusallığın başka taraflara çekişmesini komik buluyorum. Ne kimseyi zorla duygulandırabilirsiniz, ne de zorla konuşturabilirsiniz. Fenerbahçe için 18 yılını vermiş, uzun yıllar hizmet etmiş.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arasında transfer yapmak gerçekten zor. Fenerbahçe transfer yapmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Parası, kariyeri, Fenerbahçe'nin öz değerlerine dikkat edilerek yapılacaktır. Başkanımızın etik değerlere önem vermesi ile ilgili futbolcu arayışları devam ediyor. Rakiplerimiz var, takımların değerleri var, bir tavır alarak saygın bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu transfer sorularına gerçekten cevap vermemiz çok yanlış olur.

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