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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.07.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan transfer mesajı

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Ersun Yanal'dan transfer mesajı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve yeni transfer Altay Bayındır, hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe seviyesinde oynayabilmek için sadece yeteneğin yeterli olmadığını ve ciddi bir karaktere de ihtiyaç duyulduğunu belirten Ersun Yanal, "Bu tür maçları oynamak, hem oyuncuların performansını değerlendirmek için hem takımın oynayacağı oyunun ritmini kazandırmak, bazı oyuncuları, pozisyonları denemek, oynayabileceğimizi oyunları test etmek, oyuncuları geleceğe hazır hale getirmek açısından oldukça önemli. Bugün bir takım oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, skordan çok oyuncularımın sahada koydukları karakter benim için daha önemliydi. Bu seviyede oynayabilmek için ciddi bir karaktere de ihtiyaç var, sadece  yetenek ile olmuyor. Hem karakteri hem yeteneği birleştirip bu seviyede oynayacak bir takımın oyuncusu olmanın koşullarını yerine getirmek gerekiyor. 4 maçımız daha var, onları da tamamlayıp lige en iyi şekilde hazır hale gelmek istiyoruz. Bugün Tolgay'ın bir problemi oldu, onun dışında hazırlıklara başladığımız süreden bu tarafa en ufak bir problem yaşamadan geldik. Umarım lige kadar da aynı şekilde devam ederiz" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE OYNADIĞI HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR, HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynadığını ve bu sene ligdeki tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Yanal, "Avrupa'nın en önemli kulüpleri ile böyle bir organizasyona katılmak önemli. Oradaki mücadele ve oyun çok farklı olacaktır. Bu seviyelerde oynamak bize önemli olgunluklar kazandıracaktır. Yarından sonra Isla ve Dirar da bize katılacak. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar, hedefimiz belli. Bu hedefe ulaşmak için ihtiyaçları biz ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim bir an önce transferi halledip takımı yapmamız gerekiyor. Umarım en kısa süre içerisinde sonuçları alır ve lige iyi bir adım atarız" diye konuştu. 

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü ayrıca Jailson'un stoper olarak son hazırlık maçında kullanılmasının sebebinin sorulması üzerine, "Arayışa" cevabını verdi ve ekledi, "Jailson fena da oynamadı, kötü performans çıkarmadı ama tabi bu maçlar kaygı duygusundan uzak maçlar, ciddi maçlarda, ligde neler yapacak ben de merak ediyorum."

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden yeni transferi Altay Bayındır ise, Fenerbahçe formasının ağırlığını hissettiğini ve sarı lacivertlilerin kalesine yakışır bir kaleci olmak istediğini ifade etti.

"FENERBAHÇE'Yİ HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIRACAĞIZ"

Fenerbahçe'yi hak ettiği şampiyonluğa ulaştırmak istediklerini söyleyen Altay, "Gönül isterdi ki ilk formayı giydiğim maçta galibiyetle ayrılsaydık ama olmadı. Önemli değil sonuç olarak bu bir hazırlık maçı. Önümüzde bir lig var ve lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sakatlıktan yeni çıktım, yeni yeni antrenmanlara başladım, hocama da bana bu maçta forma verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Sezona başladığımızda da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı bir bir aşıp Fenerbahçe'yi hak ettiği şampiyonluğa ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN KALESİNE YAKIŞIR BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin kalesine yakışır bir oyuncu olmak istediklerini belirten genç file bekçisi, "Fenerbahçe formasının ağırlığını hissettim, şu an adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyorum. Ben de verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip, elimden geldiğince Fenerbahçe'nin kalesine yakışır bir oyuncu olmak istiyorum. Ufak tefek sorunlarım var ama ciddi bir problemim yok, zaten bugünde sahaya çıkabildim. Milli takım maçında aldığım darbeden dolayı sakatlanmıştım şu an bir problemim bulunmuyor" dedi.

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