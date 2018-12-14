Ersun Yanal'dan ses getiren paylaşım
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları mest etti.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertlilere olan bağlılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:
Bir insan camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.
Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.
Ama bir insan bir camiayı "her şey" görüyorsa bu AŞK'tır.
Siz benim için her şeysiniz, BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI
Ersun Yanal'ın paylaşımı çok kısa süre zarfında binlerce etkileşim aldı.
Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.— Ersun Yanal (@ersunyanal) 14 Aralık 2018
Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.
Ama bir insan bir camiayı "HERŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.
Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!
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