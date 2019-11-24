Ersun Yanal'dan Rodrigues açıklaması!

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde şampiyonluk yarışının düşük bir puan barajıyla devam ettiğini kaydederek, "Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yanal, "Zor bir maçtı ama kazanamadığımız hiçbir maç bizim için 'başarılı oldu' diyemem. Mevcut şatları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrfor... Tabii bu yolda eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yanal, yüzde 60 topa hakimiyetle oynadıklarını kaydederek, BtcTurk Yeni Malatyaspor kalesine 20'ye yakın şut attıklarını, bunun da Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyun olduğunu belirtti. Oyunlarını golle süslemeleri gerektiğini ifade eden Yanal, "Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsat da yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

Ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkat çeken Yanal, şunları söyledi: "İlginç bir lig yaşıyoruz. 3'te birlik bir bölümü bitirdik. Oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz."

Yanal, bir gazetecinin 'Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz' sorusuna, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum" yanıtını verdi.

Bir başka gazetecinin 'Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti' sorusuna Yanal, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız" cevabını verdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!