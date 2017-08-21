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Ersun Yanal'dan penaltı açıklaması!

Fenerbahçe ile Trabzonspor, ligin 2. hafta karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal maç sonunda yayınca kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor, Fenerbahçe ile ligin 2. hafta mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Maç sonu Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamalar;

'Rakibin aldığı pozisyonlara karşılık verdik. İstediğimiz oyunu sergilemek adına eksik kaldığımızı düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın kasık bölgesinde bir sakatlığı var. Çin'deki cezasından ötürü maç eksiği vardı. Bugün takım olma yolunda ciddi adımlar attık. Eksiklerimiz var. Penaltı pozisyonunda eline gelen topu tartışacak değiliz. Bence penaltı..'

 

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