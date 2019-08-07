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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.08.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan öz eleştiri

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Ersun Yanal'dan öz eleştiri

Ülker Stadı'nda İtalyan temsilcisi Cagliari'yle hazırlık maçında 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yanal, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftardan her koşulda destek isteyerek, "Onların desteğiyle hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi. 

Yaklaşık 35 gündür yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri anlatan Yanal, "Lig başlayacak, çok az kaldı. Sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hazırlık dönemindeyiz. Takım olarak iyi savunma yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu mevkisel olarak değil, takım olarak değerlendirilmeli. Takım savunması için forvetten kaleciye kadar bir duruş ve koordinasyon gerekli. İştahlı oynayan, özellikle hücum etmekten keyif alan bir takımla beraberiz. Ben umutluyum." ifadelerini kullandı. 

Taraftara çağrıda bulunan Ersun Yanal, şunları kaydetti: 

"Şampiyon olduğumuz son dönemde de buradaydım. Taraftarımızın bizi ne kadar güçlü desteklediğini biliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen yıl Fenerbahçe'nin yarışı olmayan bir ligde sonuna kadar bizi desteklediler. Seyirci rekoru kırarak birinci sıradaydılar. Onların istekleri arzuları elbette yerine gelecek. Bunun için gayret ediyoruz. Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz. Onların desteğiyle de hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz." 

Sakat futbolcuların durumunu da değerlendiren Ersun Yanal, "Serdar Aziz'in kolunda çatlak var. 10 gün içinde takımla çalışır. Tolga Ciğerci de pazartesi günü bizimle olacak. Tolgay Arslan'ın da 10 günü var. Sadece Hasan Ali Kaldırım'ın ilginç bir sakatlığı var. O da milli takım arasını da değerlendirirsek ligin 4. haftasında çalışmalara başlar." diye konuştu. 

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nu da öven Yanal, tecrübeli futbolcuyla arzu ettikleri hedefe ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi. 

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