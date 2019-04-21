Ersun Yanal'dan oyunculara: "Böyle yumuşak oynarsak"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynadıkları Galatasaray müsabakasında yüksek tempoda bir müsabaka oynadıklarını ancak bu maçtaki oyundan dolayı hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi. Yanal, “Çünkü Galatasaray maçında oynadığımız sertlik ve şiddetle, bugünkü oynadığımız maçın şiddeti ve sertliği arasında oldukça fark oldu. Maalesef bu kadar yumuşak ve bu kadar rahatlatan bir oyun oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı sonuç, sadece oyuncularımızın değil. Biz ekip olarak bu konuda sonucu yaşadık” dedi.



“Rakipler bize yaptığında, aşamadığımızı gördük”

Göreve başladığı tarihten itibaren sert futbol ve rakibe alan vermemek ve rakiplerin baskısını kırma üzerine gelişmeye çalıştıklarını anımsatan Yanal, “Bugün gördüğüm kadarıyla bunu yapmamızın oldukça zor olduğunu ve bu kırılganlığı özellikle rakipler bize yaptığında aşamadığımızı gördük. Şimdi bir tablo var. Çok hızlı bir şekilde bu tablonun içerisinden çıkıp, önümüzdeki birkaç maçı bitirip sezon sonunu getirmek durumundayız. Hiçbir oyuncunun mazereti, hiçbir çalışanın mazereti yok. Biz de bunu bu akşamdan itibaren bu alınan sonuçtan sonra hızlı bir şekilde değerlendirip, olması gereken yere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



“Bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız”

Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuların, takımı etkileyip etkilemediği yönündeki soruya Yanal, “Yönetilmesi gereken konular. Zorlu bir süreç ve oyuncuların belirsizliği var. Ama ne olursa olsun hiçbir tanesini bir tarafa atarak, sahaya çıkan bir oyuncunun sahadaki performansı her zaman başka bir boyuttur. Elbette bunlar düşündüren şeylerdir. Hiçbir oyuncumuz hiçbir tarafta boş kalmayacak, kendisine bir takım bulup oynayacaktır. Ama bir hafta önceki sertleştiğim, oyuna kazanma arzusunun ortaya koyduğum maçın ardından bir hafta sonrası bunu yapamamak konusunda oldukça üzülüyoruz. Birbirimize ve tabii takıma da tepkiliyiz. Bunu sahada ortaya koyamamak oldukça üzüyor. Çünkü, bu türlü maçları kazanmanız için bunu yapmanız lazım. Herkes bir taraftan bir şeyler söyleyecek. Gerçekler şu; Takım yeterli, yetersiz. Genç oyuncu oynamalı, oynamamalı. Sonuçta bir takım var. Herkesin hem fikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp, çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız. Bunun konsantrasyonu içerisinde hep beraber, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz artık” ifadelerini kullandı.



“Hiç tereddüttünüz olmasın”

Yanal, “İkinci yarının lideri olacağım demiştiniz. Ersun Yanal’ın Fenerbahçe bulamadığı ne var?” ve “Sinan Engin’in ilk 11’de yer alamazsa, gelecek sezon Fenerbahçe’de devam etmeyecek" açıklamasına yönelik sorulara da şöyle yanıt verdi:

“Bugünün konusu değil bu. Böyle bir şeyi biz anlaştığımızda da olmadığını zaten beyan etmiştik. Bunu niye bugünün konusu haline getirdik onu anlamıyorum. Fenerbahçe’nin çünkü gündeminde şuanda bulunduğu yer ve bunu bir an önce terk edecek performans var. Buna ihtiyacı var.

Bir takımımız ve hedefleri için oluşturulan kadro var. Bunun ahengini hep tartıştık, tartışmaya da devam ediyoruz. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren zaman zaman çok iyi oyunların olduğu ve bunu bir türlü uzun vadeye yayamadığımız oyun var. İkinci yarıda iki mağlubiyetimiz vardı, bir tanesi Başakşehir, diğeri Kayseri maçıydı. Hepinizin bildiği, özellikle facia yaşanan Kayseri maçıydı. Bir de bugün oldu. Bugünkünü çok ayrı tutuyorum. Çünkü iyi mücadele ettiğimiz anlar var dediğimiz bir sürecin ardından bu sonucu aldık ki, bu beni oldukça şaşırttı. Oyuncularımızla bu oyundaki bu tutumun ne olacağını, nasıl olacağını konuşmalıyız diye bitirdik. Bu bize önemli bir çıkarım elde ettirecek ve bundan sonra Fenerbahçe’nin hedeflerinde olması gereken ve olmaması gerekenleri net bir şekilde çizecek. Bu ne gerekiyorsa, oyuncular içinde, bizler içinde ne uygulanması gerekiyorsa Fenerbahçe adına, biz zaten hiç tereddüttünüz olmasın, söz konusu Fenerbahçe olunca bunun hiçbir ayrıntısını tartışmayız yani.”



“Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var”

“Taraftarın tepkisi ve kalan 5 hafta için takımda radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Yanal, “Elimizde bir kadro var. Takımın, bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşması lazım. Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var. İkinci yarıda bu sonuçlara çok yaklaştığımız halde bir türlü o kırılmayı atlatamadık. Ama gerçek olan şu ki; elimizde olan bazı oyuncuları hiç kullanmıyoruz. Kullanmadığımız oyuncular, bizden ayrı çalışan oyuncular var. Ve bu kurguyu da bir an önce değiştirip, gerçek Fenerbahçe’nin gücünü ortaya koyacak oyunculara ihtiyacımızın olduğunun da hep altını çizdik. Sonuçta futbol, oyuncularla oynanıyor ve şu anda elimizdeki oyuncularımız var. Onları da en mantıklı şekilde kullanıp bu sezonu noktalamak zorundayız” yanıtını verdi.