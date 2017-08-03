Ersun Yanal'dan Lucescu yorumu

Yanal, İspanyol ekibi Deportivo Alaves ile oynanılan dostluk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümünün camiaya hayırlı olmasını diledi.

Bordo-mavili takımın geçen sezon yaptığı transferlerle iskelet kadrosunun oluştuğunu ve bu transfer döneminde doğru isimleri kadrolarına katmak istediklerini ifade eden Yanal, sabırlı ve doğru hareket etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Trabzonspor'un değerli, kaliteli bir takım olma yolunda önemli bir mesafe katettiğini vurgulayan Yanal, "İnsan kalitesi yüksek tecrübeli ve genç yetenekli oyuncularımız var. Bunun karışımı ile Trabzonspor, önemli kadroya sahip ve mücadelesini zirvede tutacak bir takım olacaktır. Herkesin dileği şampiyonluk, belki en çok isteyenlerden biri ben olacağım. Bunun için oldukça fazla mücadele edeceğiz. Burayı bir futbolcu çöplüğüne dönüştürmeyeceğiz. Trabzonspor, değerli takım, buraya gelen oyuncular değerli marka değerine katkı yapacak oyuncular olacak. Bunun için sabırlı olmalıyız." şeklinde konuştu.

Yanal, Trabzonspor'un görüşmelere başladığını açıkladığı Burak Yılmaz'ın transferinin netleştiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Burak, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Son 15 yılın yetiştirdiği en önemli karakterlerden bir tanesi ve Trabzonspor'da önemli başarılara imza atmış oyunculardan biri. Onun burayı, Trabzonspor'un da onu çok arzu etmesi ve birlikte bu istek ve arzunun önemli bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Burak'ın zaten enerjisi, katkısı belli. Artık deneyimli, onun da deneyimlerden yararlanabilecek çok önemli ve yetenekli genç oyuncularımız var. Burak'ın sadece oyuncu olarak katkısı değil, genç oyunculara da çok önemli katkısının olacağını düşünüyorum. Hem karakteri hem takımdaki liderliği ile Burak doğru bir beklenti. Taraftarımızın da bu beklentinin karşılığını vereceğine inanıyorum."

Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin bir soru üzerine düşüncelerini açıklayan Yanal, şunları kaydetti:

"Türk futbolu kendi gücünü kanıtlayacak donanıma sahip. Türk futbolu bu donanımı her zaman ortaya koyacak güce de sahip. Futbolu yöneten ve futbolu şu anda yönetme sorumluluğu alan bir yönetim var. Aldığı kararlara hepimiz saygı duymalıyız. Dolayısıyla bu saygının karşılığında da yeni başlayan tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Türk futbolunun başarısı bizim için çok önemlidir. Şahıslar gelip geçicidir. Önemli olan Türk futbolunun başarısıdır. Alınan kararlara hepimizin saygı duyması ve desteklemesi gerekir. Önemli olan Türk futbolunda başarılara imza atmak."

- Meşale gösterisi yapıldı

Bu arada Deportivo Alaves maçının ardından stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla büyük bir meşale gösterisi gerçekleştirildi.

Medical Park Stadı'nın kale arkasındaki bölüme yanaşan çok sayıda tekne ve kayıkta bordo mavili taraftarlar meşale yakarak kulüplerinin 50'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Meşale gösterisine stattan çıkan çok sayıda taraftar da eşlik etti. Kutlamalara Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da ailesiyle katıldı.