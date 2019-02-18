Ersun Yanal'dan flaş karar! 1,5 ay...
Ligde Cumartesi gecesi yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yeniden düşme hattının korkusu hissetmeye başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'dan flaş bir karar aldı.
Sarı lacivertliler kalan 12 maçın en zorlu ve en kiritik 6 maçını üst üste üst üste oynamak zorunda.
DAHA ZOR FİKSTÜR OLAMAZDI
Bu maçların 3'ü Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'la. Düşme hattı civarında olan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçları da bu 6 haftalık süre içinde oynanacak.
Takımda hem fiziksel hem de mental düşüşe izin ermek istemeyen Ersun Yanal, Bu 1.5 aylık sürede takımı Samandıra'ya hapsedecek.
AMAÇ MAKSİMUM VERİM ALMAK
Sıkı çalışma ve tekrarların dışında dinlenmelerin de Samandıra'da yapılması bekleniyor.
Girdabın içinden hızla çıkmak isteyen Ersun Yanal Sarı-Lacivertli futbolculardan maksimum verim almak için her yolu deneyecek.
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