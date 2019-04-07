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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan derbi yorumu: "Gelenek sürecek"

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Ersun Yanal'dan derbi yorumu: "Gelenek sürecek"

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’yle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bugün oyuncularım oyun oynama becerisini göstermelerine rağmen gol atma becerisi gösteremedi” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sezona iyi başlayamayan ve devamında düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta taraflar puanları bölüştü. Galatasaray maçı öncesi, başkentte 1-1 berabere biten maçın ardından basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Futbolu sonuçlandıran goldür. Bugün biz, oyun becerisinin üstüne ilave edemedik. Golü idare edemediğimizde özellikle defansif konsantrasyonumuz dağıldı. Sezon başından beri ve benim ilk geldiğim günden beri gol üretme konusunda iyi değiliz. Bugün oyuncularım oyun oynama becerisini göstermelerine rağmen gol atma becerisi gösteremedi” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Fenerbahçe’nin ligdeki durumu ve Eryaman Stadının ambiyansı hakkında da konuşan Yanal, “Ankaragücü taraftarı bugün hem takımını destekledi hem de sahiplenme tavrını ortaya koydu. Umarım Ankaragücü takımı da istediği sonucu ligde alır. Burada statta ambiyans çok güzeldi. Fenerbahçe gibi bir takım bu sezon buralara geldiyse bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Fakat Fenerbahçe, sonuçlardan daha önemli bir yerde. Fenerbahçe sahada Fenerbahçe gibi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

28. haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Yanal, “Kadıköy’deki derbiler bizim bayramımız gibi. Fenerbahçe taraftarı o günü bir bayram havasında yaşar. Bence o gece çok farklı bir ambiyans olacak ve takımım geleneği sürdürecek. Sahaya çıkan takım iyi bir şekilde mücadele edecek” dedi.

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