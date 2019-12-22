Ersun Yanal'dan derbi sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun yanal, maç sonunda konuştu.

Ersun Yanal yaptığı açıklamada "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...

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