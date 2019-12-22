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Futbol
22.12.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan derbi sonrası flaş sözler!

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Ersun Yanal'dan derbi sonrası flaş sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun yanal, maç sonunda konuştu.

Ersun Yanal yaptığı açıklamada "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...

Ersun Yanaldan derbi sonrası flaş sözler

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