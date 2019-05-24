Ersun Yanal veto etti, Valbuena Olympiakos'ta
Fenerbahçe’de Valbuena dönemi kapanabilir... Olympiakos Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak” dedi. Fransız yıldız, Fenerbahçe ile sözleşmesi otomatikman uzasa da bu hakkını kullanmadı.
Fenerbahçe’de taraftarların en çok desteğini alan futbolculardan olan Mathieu Valbuena, Yunanistan yolcusu... Yunanistan’da Parapolitic FM’e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos’un şampiyonluğu ve Avrupa’da yerini alması her şeyden önemlidir” dedi.
71 MAÇ, 12 GOL, 24 ASİST
Teknik direktör Ersun Yanal’ın da gelecek sezon planlarında Valbuena’ya yer olmadığı öğrenildi. Valbuena, 3.2 milyon Euro aldığı Fenerbahçe’yle sözleşmesinin gelecek sezon için direkt aktif olmasını önlemek için kontratındaki bir maddeden vazgeçip fedakârlıkta bulunmuştu.
2017’de Aykut Kocaman döneminde transfer edilen Fransız yıldız, genelde yedek soyundurulunca futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Oyuna girdiğinde skora yaptığı katkı nedeniyle birçok yorumcu 34 yaşındaki oyuncunun ilk 11’in bankosu olmamasına tepki gösterdi. Teknik direktörler de Fransız oyuncuyu yaşı ve fiziksel sıkıntıları nedeniyle bu şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Valbuena, 71 maçta 12 gol atarken 24 de asist yaptı. Fransız bu sezonsa 4 gol, 8 asistle oynadı.
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