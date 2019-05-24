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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal veto etti, Valbuena Olympiakos'ta

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Ersun Yanal veto etti, Valbuena Olympiakos'ta

Fenerbahçe’de Valbuena dönemi kapanabilir... Olympiakos Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak” dedi. Fransız yıldız, Fenerbahçe ile sözleşmesi otomatikman uzasa da bu hakkını kullanmadı.

Fenerbahçe’de taraftarların en çok desteğini alan futbolculardan olan Mathieu Valbuena, Yunanistan yolcusu... Yunanistan’da Parapolitic FM’e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos’un şampiyonluğu ve Avrupa’da yerini alması her şeyden önemlidir” dedi.

71 MAÇ, 12 GOL, 24 ASİST

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da gelecek sezon planlarında Valbuena’ya yer olmadığı öğrenildi. Valbuena, 3.2 milyon Euro aldığı Fenerbahçe’yle sözleşmesinin gelecek sezon için direkt aktif olmasını önlemek için kontratındaki bir maddeden vazgeçip fedakârlıkta bulunmuştu.

2017’de Aykut Kocaman döneminde transfer edilen Fransız yıldız, genelde yedek soyundurulunca futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Oyuna girdiğinde skora yaptığı katkı nedeniyle birçok yorumcu 34 yaşındaki oyuncunun ilk 11’in bankosu olmamasına tepki gösterdi. Teknik direktörler de Fransız oyuncuyu yaşı ve fiziksel sıkıntıları nedeniyle bu şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Valbuena, 71 maçta 12 gol atarken 24 de asist yaptı. Fransız bu sezonsa 4 gol, 8 asistle oynadı.

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