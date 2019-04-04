Ersun Yanal ve futbolcularından önemli açıklamalar!

Konuşmaya başlayan Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:

'Biz büyük bir camiayız. Özellikle 3 Temmuz sonrasında Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın, düzmece ortamın nereye geldiğini gördük. Maalesef o süreç içerisinde bir de 4 Nisan var. Her ne olursa olsun bir ülkenin en büyük değeri sivil toplum örgütleridir ve onların öne taşıdıkları markalar. Fenerbahçe, tartışmasız ülkemizin en önemli markalarından biridir. En başlarda gelir. Fenerbahçe sadece bir futbol, bir basketbol takımı değil. Fenerbahçe'nin gücü başka bir güç. Ülkemizin çok nadide bir değeridir Fenerbahçe. Bu değerin içinde birçok değer var. Bu değerlerle Fenerbahçeli olundu. Bu değerlere sahip çıkarak bu süreci yönetmek önemli. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var.'

Daha sonra sözü alan Volkan Demirel ise şu şekilde konuştu:

'İnşallah bu akşam hem camiamız, hem de Türk futbolu adına önemli bir gece olur. Umarım tüm taraftarlarımız, geleceğimize, genç arkadaşlarımıza bir ışık olacaktır. Nedense bizim yaşadıklarımızı, sadece biz yaşıyoruz. 3 Temmuz da olsa, 4 Nisan da olsa. Ama bunu unutturmayacağız. Farklı işlerin, farklı olayların olduğunu bildiğimiz bir dönemdi. Neyin ne olduğunu biliyoruz aptal değiliz. Aslında söylenecek çok şey var da.'

Futbolcu Mehmet Topal ise, 'Hayatımızı kaybedecektik, feda olsun ama... Zor bir seneydi, arabama gelen kurşun var. Bu olayların gizli kalmadığı dönemlerdeyiz. Çözülmemesi bizim için en üzücü taraf' dedi.

Fenerbahçe takımı otobüsüne saldırı sonrası yaşananlara sitem eden Hasan Ali Kaldırım, 'Hasan Ali Kaldırım: "Rakip takımlardan bir yönetici; "Şike başka, hayat başka" diye bir tweet atmıştı. Bu anlayışı da ayıplıyorum, "Bu nasıl bir insan!" diyorum' şeklinde konuştu.