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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Ersun Yanal ve futbolcularından önemli açıklamalar!

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Ersun Yanal ve futbolcularından önemli açıklamalar!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Volkan Demirel ve Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

Konuşmaya başlayan Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:

'Biz büyük bir camiayız. Özellikle 3 Temmuz sonrasında Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın, düzmece ortamın nereye geldiğini gördük. Maalesef o süreç içerisinde bir de 4 Nisan var. Her ne olursa olsun bir ülkenin en büyük değeri sivil toplum örgütleridir ve onların öne taşıdıkları markalar. Fenerbahçe, tartışmasız ülkemizin en önemli markalarından biridir. En başlarda gelir. Fenerbahçe sadece bir futbol, bir basketbol takımı değil. Fenerbahçe'nin gücü başka bir güç. Ülkemizin çok nadide bir değeridir Fenerbahçe. Bu değerin içinde birçok değer var. Bu değerlerle Fenerbahçeli olundu. Bu değerlere sahip çıkarak bu süreci yönetmek önemli. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var.'

Daha sonra sözü alan Volkan Demirel ise şu şekilde konuştu:

'İnşallah bu akşam hem camiamız, hem de Türk futbolu adına önemli bir gece olur. Umarım tüm taraftarlarımız, geleceğimize, genç arkadaşlarımıza bir ışık olacaktır. Nedense bizim yaşadıklarımızı, sadece biz yaşıyoruz. 3 Temmuz da olsa, 4 Nisan da olsa. Ama bunu unutturmayacağız. Farklı işlerin, farklı olayların olduğunu bildiğimiz bir dönemdi. Neyin ne olduğunu biliyoruz aptal değiliz. Aslında söylenecek çok şey var da.'

Ersun Yanal ve futbolcularından önemli açıklamalar

Futbolcu Mehmet Topal ise, 'Hayatımızı kaybedecektik, feda olsun ama... Zor bir seneydi, arabama gelen kurşun var. Bu olayların gizli kalmadığı dönemlerdeyiz. Çözülmemesi bizim için en üzücü taraf' dedi.

Ersun Yanal ve futbolcularından önemli açıklamalar

Fenerbahçe takımı otobüsüne saldırı sonrası yaşananlara sitem eden Hasan Ali Kaldırım, 'Hasan Ali Kaldırım: "Rakip takımlardan bir yönetici; "Şike başka, hayat başka" diye bir tweet atmıştı. Bu anlayışı da ayıplıyorum, "Bu nasıl bir insan!" diyorum' şeklinde konuştu.

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