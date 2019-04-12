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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile bazı futbolcular, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine başsağlığı dilemek için sabah giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcuların taziye ziyaretine de katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da taziye ziyareti için gittiği evde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcular Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Martin Skrtel, Bartu ailesine başsağlığı diledi.

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

Ersun Yanal, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir spor adamını kaybettiğini belirterek, "Bütün camiamızın ve ailesinin başı sağolsun. Yarın törende son görevimizi yapacağız. Can Bartu örnek birisiydi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

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