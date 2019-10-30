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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Tavla bile oynasak iddialıyız

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Ersun Yanal: Tavla bile oynasak iddialıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı: "Bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle son dönemde takımda rotasyona alışmış oyuncularınız yoksa rotasyon yapmak kolay geldi. Uzun süre oynamayan oyuncularla oynamak kolay değildir. Bazı mevkilerde zaten problemlerimiz vardı onların da geriye dönüşünü hızlandırmak adına bazı eksikliklerimiz var. Tur atladık. Yine kendi kalemize gol attık. Bu sene yüzde 85'lik bir oranla kendi kalemize gol atmaya devam ediyoruz. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Geçen hafta sonu yine kendi kalemize gol atmıştık, bu haftada kendi kalemize gol attık. Artık daha emniyetli oynamamız gerekiyor. Burada finalle birlikte 9 tane maçımız var. Hedefimiz belli. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef zirvede olmaktır. Burada da zirveyi hedefliyoruz. Bunu da yapabilmek için de oyuncularımızın hepsinin hazır olmasına gayret ediyoruz. Bir de çok uzun zamanda oynamayan oyuncularımızın da maçı oldu. Onların da performanslarını artırarak mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız."

ERSUN YANAL: REKABET DAHA DA ARTACAK
Adil Rami ve Tolgay Arslan ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Yanal, "Adil Rami uzun zamandır oynamayan bir oyuncu. Normal oyun giderken sakatlanması veya herhangi bir problem hissetmesi normal. Uzun süre oynamayan bir futbolcunun başına gelebilecek şeyler. Umarız inşallah bizden uzun süre uzak kalmaz. Tolgay bir sakatlık geçirmişti. İlginç bir sakatlıktı ve maalesef uzun sürdü. Bu sürede bazı arkadaşları önüne geçti. O da yaklaşık 6-7 haftadır birlikte çalışıyor ancak rekabet ettiği oyuncuların önüne geçmek gibi bir sorun var. O da bugün her zaman hazır olduğunu hissettirdi. Rekabet daha da artacak. Özellikle eksik olan bölgelerdeki oyuncuların gelmeye başlamasıyla hücum konusunda daha da zenginleşeceğiz. Daha hızlı oynamaya çalışacağız. Bununla birlikte bir takım bütünlüğüyle istikrarlı bir şekilde her 2 dalda da kupa kaldırmaya gayret edeceğiz. Bunu başarabilecek güçte bir takımız. Hem yaptığımız istatistikler hem oynadığımız oyun rakamları bize bunları söylüyor. Biz de taraftarlarımızla birlikte bunu başarmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

ERGÜN PENBE: FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİM
Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe ile eşleştiğimiz için mutluyuz. Bugün onları burada misafir ettik. Gönül isterdi ki eleyelim ama olmadı. Maalesef kalite farkı vardı. Ancak oyunlarıma teşekkür ediyorum, bugün çok iyi mücadele ettiler. Oynayan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi umuyorum. Çünkü biz hep şunu söyledik. İyi oynamaya çalışarak, oyunu hiçbir zaman çirkinleştirmeyelim, bizde keyif alalım, buraya gelen takımlara keyif alsın. Fenerbahçeli oyuncuların da keyif aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim, onlara da başarılar diliyorum."

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