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Ersun Yanal şoku! Pürüz çıktı...

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın sözleşmesinin sonlandırılması görüşmelerinde pürüz çıktı. Yanal akşam antrenmana çıkmaya hazırlanıyor...

DHA
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Ersun Yanal alacağı ücreti peşin istediği için henüz kesin anlaşma sağlanamadı Trabzonsporlu Yöneticiler aralarındaki toplantıyı sonlandırıp Ersun Yanal'ın kaldığı binaya geçtiler.

Peşin ödeme konusunda anlaşma sağlanamazsa Ersun hocanın idmana çıkabileceği belirtildi. Alt yapı hocası İhsan Derelioğlu da akşam antrenmanını yaptırmak üzere tesislere geldi Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'ın ise eşyalarını topladığı görüldü.

Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri
Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri
6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor bozgununun ardından Ersun Yanal'ın Trabzonspor'la bağları tamamen koptu.
TrabzonsporSüper Lig
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