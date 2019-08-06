Ersun Yanal savunmaya çare arıyor
Fenerbahçe'nin defansif kurgusunda çok önemli rolleri bulunan üç oyuncunun sakatlığı sürüyor.
Sol bek Hasan Ali, stoper Serdar Aziz ve ön libero Tolgay’ın sakatlıkları, yenilenen takımına kendi sistemini oturtmaya çalışan Ersun Yanal’ın planlarını zora soktu. Defansa yapılacak takviyeler yeni sezona yetişmezse Dirar sol beke, Jailson, Sadık, Okan ve Diego Reyes’ten biri stopere geçecek.
Fenerbahçe’de yurt dışı kampında sakatlanan futbolcuların çokluğu teknik heyeti zor durumda bırakıyor. Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci’nin takımdan uzak kalması, teknik direktör Ersun Yanal’ı çare arayışına yöneltti. Sahalardan 2 ay uzak kalacak olan Hasan Ali’nin yerine, Aleksandar Kolarov ve Umut Meraş transferlerinden biri yetişmezse Nabil Dirar oynayacak. Hertha Berlin maçında sakatlık geçiren stoper Serdar Aziz de en az 15 gün görev yapamayacak. Fenerbahçe’de defansın göbeği için Sadık, Jailson, Okan Turp ve Diego Reyes alternatifleri bulunuyor.
TOLGAY EYLÜLDE
Yine Hertha Berlin karşılaşmasında sakatlanan Tolgay da yeni sezon açılışını kaçıracak. Tolgay’ın eylül ayı başında tekrar sarı lacivertlilere katılabileceği öğrenildi. Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı.
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