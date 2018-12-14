Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe Kulübü Ersun Yanal ile anlaştığını resmen duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:
Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.
Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.
Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı
Hep birlikte nice zaferlere! @ersunyanal— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Aralık 2018
💛💙 pic.twitter.com/uPmso0xtEU
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