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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Rakibimize cesaret verdik

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Ersun Yanal: Rakibimize cesaret verdik

Ankaragücü’nü mağlup ederek puanını 10’a yükselten Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Rakibe cesaret verdiklerini söyleyen Yanal, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde de iyi futbol oynamak istediklerini ifade etti.

Ankaragücü karşısında Zanka ve Vedat’ın golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bugün Trabzonspor maçındaki bireysel pozisyon kaçırmaları tekrar ettik. Yine zorlu bir ortamdan çıkıp daha bir oyunla, daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sanıyorum ligin en fazla orta yapılan maçı oldu. Ama isabetle rakibe kayıp yaşatacak bir durum olmadı. Bireysel pozisyon verdikçe rakibin cezasını daha da arttırırsınız. Bugün de rakibimize uzun süre dayanmalarını sağlayacak cesaret vermiş olduk. Her geçen gün zorunlu rotasyonlarımız olsa da bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel futbolla istediğimiz sonucu almak istiyoruz”

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Yanal, “Futbolun içindeyiz, bunun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Oyunumuzu geliştirmek durumundayız. Her iki takımı da eksikleri, fazlaları, birçok problemi var. Biz güzel atmosferi futbolla doyurup, istediğimiz sonucu almak için de elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Onların durumunu göreceğiz ve derbi kadrosu için süremiz var” dedi.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle dün hayata gözlerini yuman Neslican Tay’ı da unutmayan Ersun Yanal, “Bugün özellikle Fenerbahçeli kadınlar haftası. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalıkla mücadele etti ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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