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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: "Rahat bir oyun oynadık"

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Ersun Yanal: "Rahat bir oyun oynadık"

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk” dedi.

Denizlispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye ilk ve ikinci yarıda yediği iki gol ile mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0’dan sonra oyunu biraz geriye düşürdük. İstediğimiz oyunun rahatlığını alacağımız dakikada, o rahatlılığı takımda yapamadık. Katılan oyuncularımız ve gelecek olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi bu gün bu kazanmayı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu kazanmanın öz güveni ile hepsi bir adım öne çıkıp hedefimize bir adım daha yürümek adına güzel bir akşamdı” dedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı yorumu

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş arasındaki derbi maçı ile ilgili de gazetecilerin ‘Ne söylemek istersiniz?’ sorusuna yanıt veren Yanal, “Futbolun kazanacağı bir maç olmasını diliyorum, futbol kazansın ve futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulup oynansın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın sadece futbol konuşalım, işimiz sadece futbol olsun” şeklinde konuştu.

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