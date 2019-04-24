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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
24.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Ersun Yanal patladı: "İlla derbi mi lazım"

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Ersun Yanal patladı: "İlla derbi mi lazım"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor yenilgisinin ardından, takımla çok sert geçen bir toplantı yaptı.

Büyük maçlarla, diğer karşılaşmalar arasındaki performanstan şikayetçi olan Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söyledi. Sözlerine, "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek başlayan Yanal, "Geriye 5 tane 90 dakikamız kaldı. Hepsini de Galatasaray derbisinin sertlik düzeyinde oynamamız gerekiyor. Aksi halde kulüpte çok radikal kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeden Abdullah Avcı bombası
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası

JAİLSON VE ZAJC GÖREVE

Futbolcularının Alanyaspor maçındaki performansını ağır bir şekilde eleştiren Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesinde kadro değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'ın performansından memnun olmadığı, yerlerine Jailson ve Miha Zajc'a görev vermeyi planladığı öğrenildi. Trabzonspor maçında cezası dolan Hasan Ali sol beke, Soldado ise forvete geçecek. Moses sakatlığı, Mehmet Ekici ise cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

JOHNSON İDMANDA!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Samuel Johnson tesisleri ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

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Ersun Yanal patladı: İlla derbi mi lazım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu...

Ali Koç'tan Samandıra açıklamasıFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcularla ilgili yaptığı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.
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