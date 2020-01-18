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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 22:29,Son Güncelleme:/

Ersun Yanal: "Oyundan memnun değilim"

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Ersun Yanal: "Oyundan memnun değilim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

"2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim."

"TEKRAR GÖSTERECEKTİR"

"Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir"

Ersun Yanal: Oyundan memnun değilim

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