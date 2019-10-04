Ersun Yanal: Lig eskisi gibi değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal: Lig eskisi gibi değil
GeriFutbol Ersun Yanal: Lig eskisi gibi değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
04.10.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Lig eskisi gibi değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal: Lig eskisi gibi değil

 Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Yanal, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün ilginç bir maç oldu. Kapalı savunmanın bizi oldukça zorladığı ortada. İhtiyacımız olan iki kanat oyuncumuzu çok aradık. Her yolu denedik ama açamadık. Büyük bir hata sonucu golü yedik. Rakibimize karşı her alanda üstündük ama pozisyonları gole çeviremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam, rakiplerin benzer oyunlarıyla bundan sonra da karşılaşacaklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Oyuncularımızın kazanma arzusu oldukça iyiydi. Ben bu konuda kendilerini takdir ediyorum. Çok üzüldüler. Maçın bir daha böyle oynanmaması adına çalışıp, kendimizi geliştirmeliyiz. Taraftarımız sonuna kadar destekledi. Ortaya koyduğumuz oyunun, beklentinin, kazandığımız güvenin devam etmesini istiyoruz. Çünkü iyi bir takımız. Bu süreci rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Ersun Yanal, "Sahaya çıkardığınız ilk 11'in hatalı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Maalesef maçın sonucuna göre konuşuyoruz. Elimizde bir kadro var. En büyük sıkıntımız kanat organizasyonları. Üç kanat oyuncumuzu oynatamıyoruz. Hazır olmak için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Isla da tam hazır değil. Son bölümde o da hafif oyundan düştü. Eksik oyuncularımız geri döndüğünde, çok daha farklı bir Fenerbahçe olacaktır." yanıtını verdi.

"Bireysel hataları azaltmalıyız"

Oyunlarını her geçen gün geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran sarı-lacivertli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Oyunu domine eden bir takım olmak zorundayız. Oyuncularımız bazen hata yapıyorlar. Göbekten bu şekilde gidilmemeli. Oyuncularımız bir hafta iyi, bir hafta sonra kötü. Hayır, biz bireysel hataları azaltmalıyız. Sezon içerisinde takıma katılan oyuncularımız var. Onları yan yana oynatma ve birlikte görebilme konusunda da sıkıntı yaşadık. Bazı futbolcularımızı başka mevkilerde oynatarak kazanmaya başladık. Ancak şampiyonluk, bu tür kazaları minimuma indirmekten geçiyor. Milli aradan sonra tüm oyuncularımız takıma katılacak. Onların da birlikte oynama süreci var. Bağlılığı yüksek futbolcularla oynuyoruz. Çok kısa süre içerisinde daha iyi bir Fenerbahçe olacak."

Ersun Yanal, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili olarak, "Futbolun hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. VAR'ın kendi içindeki kuralları da işi oraya getirmek istiyor. Bunlar olacak. Yeni uygulanan el konusu var. Biraz daha aşağıda veya biraz daha yukarıda, bunu burada tartışmak gereksiz. Bir pozisyon var, gol olacaktı ama bizim oyuncudan döndü. Atacaksınız. Attığınızda haklı, atamadığınızda haksızsınız. Oyuncularımın ortaya koydukları istek bana ilham veriyor. Duyarsız değiller. Soyunma odasındaki tavırları da bu duyarlılığı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Garry Rodrigues ile Victor Moses'ın sakatlıktan dönmeleriyle daha etkili bir takım olacaklarını yineleyen Yanal, Dirar'ın sağlık durumuna da değinirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dirar'ın ufak bir fıtık sorunu da var. Sanırım bu hafta içerisinde onu bu dertten kurtarırız. Bu iş bir süreç. Analizlerimizi yapacağız. Lig eskisi gibi değil. Kolay kazanılmıyor. Puan barajları 80'lerden 60'lara düştü. Bugün mağlubiyeti hak etmedik. Oyuncularıma, 'Şunu kötü yaptınız.' diyemem. Çok kötü bir tavır sergilemedik. Bazı oyuncularımızın büyük fedakarlıklarıyla bu iş gidiyor. Kendi orijinal mevkilerinde oynamıyorlar. Dirar'ın ya da Ozan'ın özverisinden hep bahsettim. Bugün top çizgiyi geçmedi diye onların özverileri kötülenmemeli. Bu takımdaki oyuncuların performanslarının sorumlusu benim. Daha iyisini yapacaklar."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması!
Onazi'den transfer açıklaması!
Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik