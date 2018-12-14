Ersun Yanal kimdir? Yönettiği takımlar ve futbolculuk dönemi
Ersun Yanal, 2018-2019 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasına günler kala Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklandı. Daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevinde bulunan Ersun Yanal, böylece ikinci kez bu görevi devralmış oldu. Peki, Ersun Yanal kimdir? İşte, ünlü teknik adamın futbolculuk geçmişi ve yönettiği takımlar hakkında bazı bilgiler
Ersun Yanal, ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak ilan edildi. En son görevini 16 Ekim 2017 tarihinde bıraktığı Trabzonspor kulübünde üstlenen Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetmişti.
17 Aralık 1961 tarihinde İzmir Buca'da dünyaya gelen Ersun Yanal, futbola Denizlispor'da başlamıştır.
Daha sonra Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor' da oynamıştır. Ersun Yanal , teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesininde uzun yıllar ikamet ettiği Denizli' nin o dönem 3. Lig'de olan ilçe takımı Sarayköyspor' da başlamıştır.
1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık kupasını kazanmıştır.
Denizlispor takımının 1998-2000 yıllarında 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2007 yılında Manisaspor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor' un başına gelmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir.
Yanal, Manisaspor' dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve A Millî Futbol Takımını çalıştırdı.
Eskişehirspor' da Aralık 2011'de Skibbe'nin istifa etmesi üzerine teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ersun Yanal Eskişehirspor'da 2 sezon gorev yapmıştır.
2011-2012 sezonunda Süper Lig'i 5. Bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır. 2012-13 sezonunu ise 8. bitirmiştir.
Haziran 2013 itibarıyla bu görevi sona ermiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak süper ligin en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü olmuştur.
Yanal, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden 9 Ağustos 2014'te istifa ettiğini açıklamıştır. Bu görevin ardından Trabzonspor koltuğuna oturan Ersun Yanal, 16 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle