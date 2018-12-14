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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.12.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Ersun Yanal kimdir? Yönettiği takımlar ve futbolculuk dönemi

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Ersun Yanal kimdir? Yönettiği takımlar ve futbolculuk dönemi

Ersun Yanal, 2018-2019 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasına günler kala Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklandı. Daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevinde bulunan Ersun Yanal, böylece ikinci kez bu görevi devralmış oldu. Peki, Ersun Yanal kimdir? İşte, ünlü teknik adamın futbolculuk geçmişi ve yönettiği takımlar hakkında bazı bilgiler

Ersun Yanal, ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak ilan edildi. En son görevini 16 Ekim 2017 tarihinde bıraktığı Trabzonspor kulübünde üstlenen Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetmişti. 

ERSUN YANAL KİMDİR?

17 Aralık 1961 tarihinde İzmir Buca'da dünyaya gelen Ersun Yanal, futbola Denizlispor'da başlamıştır.

Daha sonra Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor' da oynamıştır. Ersun Yanal , teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesininde uzun yıllar ikamet ettiği Denizli' nin o dönem 3. Lig'de olan ilçe takımı Sarayköyspor' da başlamıştır.

1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık kupasını kazanmıştır.

Denizlispor takımının 1998-2000 yıllarında 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2007 yılında Manisaspor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor' un başına gelmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir.

Yanal, Manisaspor' dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve A Millî Futbol Takımını çalıştırdı.

Eskişehirspor' da Aralık 2011'de Skibbe'nin istifa etmesi üzerine teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ersun Yanal Eskişehirspor'da 2 sezon gorev yapmıştır.

2011-2012 sezonunda Süper Lig'i 5. Bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır. 2012-13 sezonunu ise 8. bitirmiştir.

Haziran 2013 itibarıyla bu görevi sona ermiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak süper ligin en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü olmuştur.

Yanal, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden 9 Ağustos 2014'te  istifa ettiğini açıklamıştır. Bu görevin ardından Trabzonspor koltuğuna oturan Ersun Yanal, 16 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

 

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