Ersun Yanal: 'Kazanın, taraftar sizi bağrına bassın'
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımını Beşiktaş derbisine motive ediyor.
F.Bahçe’de teknik direktör Yanal, Zenit yenilgisi sonrası oyuncularından artık Beşiktaş karşılaşmasını düşünmelerini isteyerek “Hep eleştirildiniz. İşte size müthiş bir fırsat. Beşiktaş’ı yenin, kışı bahara çevirin” dedi.
Avrupa Ligi’nden elenen Fenerbahçe, rotasını hemen ligdeki Beşiktaş maçına çevirdi. Zenit maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte tüm oyuncu ve teknik kadroyu soyunma odasında bir araya toplayan Ersun Yanal’ın oyunculara, “Son ana kadar tur elimizdeydi. Ancak bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Artık bu maç geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir karşılaşmamız var. Hepinizin bu maçı geride bırakmasını ve Beşiktaş’a konsantre olmasını istiyorum” dediği öğrenildi.
‘Puan kaybı istemiyorum’
Yanal, "Bu dakikadan itibaren tüm dikkatimizi ve kazanma isteğimizi Beşiktaş maçına çevirmeliyiz. Derbide puan kaybını düşünmek dahi istemiyorum” şeklinde konuştu.
Beşiktaş maçını gerçek anlamda bir çıkış için önemli bir fırsat olarak futbolcuların önüne sunan tecrübeli teknik adam, “Hep eleştirildiniz, hiç rahat olamadınız. İşte size müthiş bir fırsat. Kötü günlerin bitmesi için Beşiktaş’ı yenin ve bu taraftar sizi bağrına bassın, kışı bahara çevirin" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları sürüyor...
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