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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman Arat
23.02.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: 'Kazanın, taraftar sizi bağrına bassın'

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Ersun Yanal: 'Kazanın, taraftar sizi bağrına bassın'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımını Beşiktaş derbisine motive ediyor.

F.Bahçe’de teknik direktör Yanal, Zenit yenilgisi sonrası oyuncularından artık Beşiktaş karşılaşmasını düşünmelerini isteyerek “Hep eleştirildiniz. İşte size müthiş bir fırsat. Beşiktaş’ı yenin, kışı bahara çevirin” dedi.

Avrupa Ligi’nden elenen Fenerbahçe, rotasını hemen ligdeki Beşiktaş maçına çevirdi. Zenit maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte tüm oyuncu ve teknik kadroyu soyunma odasında bir araya toplayan Ersun Yanal’ın oyunculara, “Son ana kadar tur elimizdeydi. Ancak bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Artık bu maç geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir karşılaşmamız var. Hepinizin bu maçı geride bırakmasını ve Beşiktaş’a konsantre olmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

‘Puan kaybı istemiyorum’

Yanal,  "Bu dakikadan itibaren tüm dikkatimizi ve kazanma isteğimizi Beşiktaş maçına çevirmeliyiz. Derbide puan kaybını düşünmek dahi istemiyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçını gerçek anlamda bir çıkış için önemli bir fırsat olarak futbolcuların önüne sunan tecrübeli teknik adam, “Hep eleştirildiniz, hiç rahat olamadınız. İşte size müthiş bir fırsat. Kötü günlerin bitmesi için Beşiktaş’ı yenin ve bu taraftar sizi bağrına bassın, kışı bahara çevirin" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları sürüyor...

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