Ersun Yanal kararını verdi! Volkan Demirel...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında hatalı gol yiyen kaleci Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.
Son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Volkan Demirel'in kesik yiyip yemeyeceği merak konusuydu.
Kadro dışı kaldıktan sonra Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedilen tecrübeli file bekçisi oynadığı ilk maçlarda faydalı olsa da özellikle son hafta karşılaşmalarında yediği hatalı goller ve düşük performansıyla en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın tüm bu yaşananlara karşın, Sivasspor önünde de tecrübeli kaleciye forma vereceği öğrenildi. Yanal'ın Volkan'ın performansından memnun olduğu belirtiliyor.
Volkan Demirel kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. 38 yaşındaki file bekçisi oynadığı 15 maçta kalesinde 19 gol gördü. Volkan'ın gol yemediği tek karşılaşma ise Göztepe maçı oldu.
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