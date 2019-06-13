Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...
Fenerbahçe'nin geçitiğimiz sezon İngiliz ekibi Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Antonio Conte, İnter’in başına geçtikten sonra Chelsea’den öğrencisi Victor Moses’ı istedi.
Nijeryalı’nın Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olsa da İngiliz ekibinin geri çağırma opsiyonu olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Comolli ile yaptığı görüşmede, “Moses çok kaliteli bir oyuncu bu sezon çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Kalması için ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi.
Nijeryalı futbolcunun da Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu olduğu öğrenildi.
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Victor Moses'ın Chelsea formasıyla en güzel anları...
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