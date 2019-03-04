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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04.03.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Ersun Yanal kararını verdi! Kalan 10 maçta...

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Ersun Yanal kararını verdi! Kalan 10 maçta...

Çaykur Rizespor’dan 3 puanı alan ve ilk 11’e Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Mehmet Ekici, Jailson dışında ekleme yapmayı düşünmeyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, mecbur kalmadıkça 15’ten fazla oyuncuya görev vermeyecek.

Ligde 3-0 geriden geldiği Beşiktaş derbisinde 1 puanı koparan, ardından da önceki akşam Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başladı. Hedeflediği oyuna yaklaşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, kalan 10 maçta kadro istikrarını bozmama adına takımda çok değişikliğe gitmeyecek ve mecbur kalmadıkça 15 kişiden fazla futbolcuya görev vermeyecek. Sarı-lacivertlilerde önceki akşam sahada olan 11'e, Dirar, Sadık, Mehmet Ekici, Jailson dışında çok fazla ekleme yapılmayacak. Sakatlık, ceza ve büyük form düşüklükleri olmadıkça takımın 11'inde değişiklik olmayacak.

GELECEK SEZONU PLANLIYOR

Bu uygulamayla iskelet kadrosunu oturtmayı hedefleyen Ersun Yanal, gelecek sezon da aynı isimlerle mücadele etme planları yapıyor. Yapılacak takviyelerle oyuncu kalitesini artırmayı ve şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmayı planlıyor.

5 TRANSFERDEN 4'Ü GOL ATTI

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı 5 oyuncunun 4'ünden skor katkısı aldı. Yeni isimler Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz ve Miha Zajc sarılacivertli formayla ağları havalandırmayı başarırken, bir tek Tolgay Arslan henüz gol sevinci yaşayamadı. Tolgay da gol atamamasına karşın gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmeyi başardı.

Ç.Rizespor maçında sahaya çıkan ilk 11: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan, Mehmet, Tolgay, Moses, Zajc, Valbuena, Soldado

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