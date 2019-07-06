Ersun Yanal kadro sinyalini verdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal kadro sinyalini verdi!
GeriFutbol Ersun Yanal kadro sinyalini verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.07.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Ersun Yanal kadro sinyalini verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal kadro sinyalini verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Topuk Yaylası’nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Topuk Yaylası’ndaki hazırlık süreciyle ilgili hedeflerine dair açıklamalarda bulundu:

“Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile bu sezon hazırlıklara erken başladık. U-19 takımı kampta bizlerle. Bu sene kapatılan U-21 takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da U-19 takımında oynayacak durumda. Genç oyuncularımıza, A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla birlikte çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz. Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz.”

“Uzun zamandır altyapıdan Türk futboluna oyuncu kazandıramadık, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Gönül isterdi ki bir anda yıldız olarak parlatacağımız bir oyuncumuz olsun. Elbette yetenekli oyuncularımız var. İsim isim gitmektense onların belli bir zaman geçirmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor.”

“Hem başarılı olup, hem de gençler yetiştireceğiz”
Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp hem de sonuç almak zorundadır. Bugünkü gerçek bu.”

“Geçen sene U-21 ile 58 antrenman”

“Geçen sene U-21 takımı ile 58 antrenman yaptık. Biz U-21 takımındaki oyuncularımızı antrenmanlarda fazlasıyla değerlendirdik. Geçen sene yaşadığımız olağanüstü sezonun stresi ve gerginliğiyle genç oyuncularımızla ilgili zaman zaman medya ve taraftardan talep doğdu.”

“Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp, hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm. Bakıldığında rahatlıkla görülecek isimler de var. Genç oyuncuların yetiştirilip, kazandırılması bir süreç işi. Takımımızın pozisyon alma işi.”

“Altyapı Türk futbolunun sorunu”

“Sayın başkan ve yönetim kurulunun vizyonu önemli. Uzun yıllardır altyapıya yatırımın ne kadar eksik ve yetersiz olduğu ortadadır. Bu sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun bir sorunudur. Bunun da bir anda düzelecek bir mesela olmadığını biliyorum. Derin soluklu bir iş.”

“Gençleri adım adım kadroya dahil edeceğiz”

“Altyapıdaki oyuncuların oryantasyonlarına katkıda bulunmak ve onların rekabeti öğrenmeleri açısından önemli bir kamp yaşıyorlar. Bütün genç oyuncularımız takımda yer alacak diye bir durum yok. Şu anda elimizde hazır veya yıldız genç oyuncu var diye sorarsanız, biraz zaman ihtiyacımız var diyebilirim. Öncelikle iyi bir takım kurmak ve genç oyuncularımızı da adım adım o kadroya dahil etmek en doğru çözüm. Biz Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Devre arası ve hazırlık kamplarına gençleri dahil ediyoruz. Altyapıya değer veriyoruz, yönetimiyle teknik heyetiyle bir ekip anlayışı ile çalışıyoruz.”

“Diğer A takım oyuncularına gelirsek, milli takımlarda olanlar var. Ve transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Biz de biliyoruz en kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Denizlispor'un yeni transferi Rodallega, Türkiye'ye geldi!
İtalyanlar duyurdu! Gervinho... | Son dakika transfer haberleri...
Ersun Yanal kadro sinyalini verdi!
Transferde son dakika | Eski hocası Mehmet Topal'ı istedi