Ersun Yanal: İyi bir fırsat oldu

Yanal, Al Sadd takımını 2-1 mağlup ettiklerini maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yanal, Süper Lig'e verilen arada Al Sadd takımıyla oynadıkları hazırlık maçının kendileri için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Kadromuzun iki takımı çıkaracak çoğunlukta olması böyle bir maç için bizi oldukça iyi bir fırsat olarak değerlendirmemize neden oldu. Bizim Katar’la olan ilişkilerimiz ve diyalogumuzdan dolayı bugün önemli bir deneyim gerçekleştirdik.

Futbolun dışındaki etkenler olarak iyi bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Buda farklı katma değerlerle geri dönecektir. Bugün sıcağın dışında her şey olumlu geçti. Oynamayan oyuncuların oynamaları, sakatlık olmadan tamamlamaları iyi bir sonuçtu. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarda ritim yakalamak ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Milli takıma giden oyuncularımızın dışındaki oyuncularımızın da hazırlık yapması ve sayısal olarak da onları görmemiz açısından olumlu geçti. Bu hazırlık karşılaşmasını yaptıktan sonra en azından bir değişiklikle tekrar lige uyum sağlayacağız. Bu hazırlık maçı da bunun hazırlığı şeklinde geçti” dedi.

“Ebrar’ı hazırlıyoruz”

Genç oyuncu Tayyip Ebrar Cumhur’un sorulması üzerine Yanal, “Ebrar için daha çok erken. Onun oynadığı bölgede sayısal çok fazla oyuncumuz var. Haftanın 3 günü bizimle antrenman yapıyor. Özel antrenmanlarda yaptırmaya başladık. Altyapımız bizim için değerli, ilgileneceğiz. Onun gibi birkaç oyuncumuz daha var. Onlara da her fırsatta şans verip değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.