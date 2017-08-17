Ersun Yanal ısrarla onu istiyor! Tosiç...

Stoper bölgesini güçlü ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Bordo- Mavililer’de teknik direktör Ersun Yanal, Dusco Tosic ismi üzerinde duruyor.
Sırp savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 55 yaşındaki teknik adam, şartların zorlanması gerektiğini ve bir an önce başarılı futbolcunun takıma katılması gerektiğini yönetime iletti.
Bunun üzerine 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başlayan Karadeniz temsilcisi, Tosic’i ikna etmeyi planlıyor.
TOSİC İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Pepe, Gary Medel ve olası Vida transferinin ardından Beşiktaş’taki forma şansı azalacak olan deneyimli savunmacı, Trabzonspor’a gelmeye sıcak bakıyor.
Tosic’in ikna edilmesi halinde Fırtına’nın Başkanı Muharrem Usta bizzat Fikret Orman ile görüşerek, 32 yaşındaki oyuncuyu isteyecek. Ersun Yanal, Sırp stoperi Gençlerbirliği’nde oynarken de istemiş hatta transfer görüşmesi yaparken görüntülenmişti.
Ancak o zaman şartlar oluşmayınca yıldız oyuncu, Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.
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