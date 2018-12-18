Ali Koç'tan flaş UEFA açıklaması: 'Gitmeyebiliriz...' / CANLI...

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Ali Koç:

Bir taraftarımız tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Son aldığımız bilgilere göre dün gece 2 ameliyat geçirdi. Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Soner kardeşimiz bu sıkıntılı süreci atlatacak. Ona, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun diliyorum.

"Yarının tohumları ekmek için başladık"

Hiç beklemediğimiz bir haldeyiz. Bu odadaki herkese kağıda yazın deseydik herhalde hiç birimiz bu durumu tarif edemezdik. Dünkü maçta olduğu gibi 5-0, 6-0 kazanacağımız maçı son dakika golüyle berabere bitirdik. İlk yarı ve ikinci yarı oynana futbolu karşılaştırın. Formsuzluk, transfer yanlışlığı ile yani futbol mantığı ile anlatmamız mümkün değil. Hayatın olağan akışına aykırı... Bu işin içinden çıkacağız bir şekilde. Biz sezon başında bambaşka bir anlayış ve sistem değişikliğiyle bugünün değil yarının tohumları ekmek için başladık.

Futbol dışında pek çok yeniliği getirmeye çalıştık. Kıymet ve fayda sağlayacağını düşündüğüm yenilikleri getirmeye çalıştık. Top çizgiyi geçmediği zaman ağzınızla kuş tutsanız bir şey değişmiyor. Size şunu da söyleyeyim. Günlük krizleri çözmek için vaktimizi odaklıyoruz. Bilmenizi isteriz ki, futbol için olumsuz tablo arkasında çok güzel işlere imzalar atılıyor.

Büyük bir camiayız, binlerce insan bu camiaya 33 bin küsur kongre üyesi, 9 branşta mücadele ediyoruz. Bu camiaya hizmet eden herkes ağzıyla kuş tutsa futbol hariç olunca değişmiyor. Basketbol, voleybol da başarılı olunsa bile futbol başarılı olmayınca bunlar göz ardı edilebiliyor.

"Cocu ile aşı tutmadı"

Bazı oyuncularımız gitti, bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı mali bütçeyle transfer yaptık. Yeni bir hoca getirdik, maçlar başladı hem Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık. 10. hafta itibariyle hoca değişikliğine gittik. Sayın Cocu'ya da hizmetleri için yollarımızı ayırma noktasına geldiğimizde, geçtiğimiz yıllarda gerek hoca gerek futbolcularla ayrılıklar farklı bir kıvamda olurdu. Yanlış bilerek ya da art niyetli bahsedilen ayrılık rakamları belirttiğiniz gibi değildi.

Cocu, "Ocak ayına kadar ailemle burada kalmak istiyorum sizin içinde uygun mu?" dedi. Biz de olumlu cevap verdik. Şunu ifade etmek istiyorum. Hiç bir zaman 3 yıllık bir tazminat söz konusu değildi. 1 yıllık tazminatında da ciddi bir indirim yaptım ve medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. Burada aşı tutmadı onu söyleyeyim. 10. haftadan sonra Koeman ile yolumuza devam ettik. Kriz ortamı ve takımı bilen biri olmasını istediğimiz için en doğru kararın onunla devam etmek olduğunu düşünerek yolumuza devam ettik. Koeman'a da teşekkür etmek istiyorum. İlk 3 maçta müthiş bir liderlik özellik gösterdi. Şikayet etmedi, tahmin edersiniz ki bir haftadan bir haftaya ne olacağını bilmeyen insan motive olamaz. Ama o elinden geleni yaptı.

"Bu durumdan hep beraber çıkacağız"

5 yıldır şampiyon olamıyoruz. Şampiyonluk vaadetmedik ama tahmin de etmedik. Etmek mümkün de değildi. İstediğimiz noktaya gelmenin çok mücadele etmek gerektireceğini düşünüyorduk fakat bu kadar sancılı olacağını beklemiyorduk. Bu süreçteki duruşu sahiplenen taraftarlarımız için bir şeyler söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun bizi destekliyorlar, deplasman da bizi destekliyor ve tribünleri dolduruyorlar. Takımı ve yönetimi desteklemeye çalışıyorlar. Derbi maçı gibi bir hava vardı. Söylemesi kolay ama gerçekleştirmesi zor bir duruş. Mahcup ve üzgünüz ama hayat devam ediyor ve bu durumdan hep beraber çıkacağız.

"Hava puslu ama yarın güneş açacak"

Hava yağmurlu, ıslak ve kaygan bir zemin. Puslu hava ve görüş mesafesi kısıtlı. Ama yarın güneş açacak ve Ersun Yanal bu yüzden burada... Daha önce neden yapmadınız sorularını soru-cevap kısmına bırakıyorum. En son şampiyonluğumuz mimarı hocamız, 2-3 gün önce sorumluluk kabul etti ve kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme yaptık. Bu sözleşme sürecinden, görüşmelerde ne pazarlık edildi ne de menajer bulundu. Kendisi avukatta kullanmadı. Biz sözleşmeyi önüne koyduğumuz zaman temel bir-iki şey dışında sözleşmeye bakmadı bile... En büyük hedefim 4. yıldızı takmak dedi. Bu seneyi kaybettik ama seneye için transfer yapmak zorundayız. Gözümüzü karartacağız gerekirse... Dolayısıyla bu sezon ki hedef en iyi yerde bitirmek ve önümüzdeki yılı kurgulamak. Hocaya net bir hedef vermedik yani konuştuk ikinci yarı 17 maçta var ikinci yarının ilk üçünde olalım. Türkiye Kupası hedefimiz de söz konusu... Yine de büyük konuşmamakta fayda var. Hocamıza hoş geldin diyoruz. Kendi ekibinin bir kısmıyla geldi. Şu önümüzdeki iki maçı da atlattıktan sonra bizden bağımsız olarak düşüncelerini ifade edecektir. Hocam evinize hoş geldiniz, Allah yar ve yardımcınız olsun.

ALİ KOÇ'TAN FLAŞ UEFA AÇIKLAMASI: 'GİTMEYEBİLİRİZ'

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyeceğini ve Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro kurabileceklerini ifade etti.

"Transferde gözümüzü karartacağız" sözü için Ali Koç; "FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon euro bütçemiz var, sadece bu da değil tabii. Planlamamız var, belirlediğimiz isimler var. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kiralama. Bize şu anda uyabilecek model, 18 at kiralama ve sonrasında da satın alma. Biz daha önce de ifade ettiğim gibi, biz ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riyat edemeyeceğiz, bu sezon 60 milyon euro kar elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak? 31 Ocak'ta görüşmemiz lazım. FFP, Türk kulüpleri özelinde başarılı olamadı. UEFA'nın marka değeri için Türk futbolu için önemli. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacağımızı kadroyu kuracağız. Biz zaten şu anki mevcut durumda FFP'yi karşılayamıyoruz" dedi.

Bir taraftar olarak Ali Koç'u nasıl görüyorsunuz sorusuna Ali Koç, "İşin içinde olduğum için nötr bir cevap verememe belki ama iyi işler yapıldığını ve bir o kadar da talihsiz olduğunu... Yarının çok güzel olacağını düşünür ve bundan tereddüt etmezdim."

'Siz Ersun hoca ile çalışmak istemiyordunuz fikrinizi ne değiştirdi' demek istiyor. Sosyal medya insanların ifadeleri belli ettiği bir ortam. Troll diye adlandırılan ve üzülerek görüyorum ki burada olan bazı arkadaşlarda burada böyle gazetecilik yapmaya çalışıyor. Benim sosyal medya hesaplarım yok ama raporlar geliyor. Er ya da geç ortaklar ortaya çıkacak ve en çok zararı sizler göreceksiniz. Bugün size mantıklı gelebilir ama şunu bilin ne mesleğinize ne spora ne de ülkenize hiç faydanız yok.

ALİ KOÇ'UN ERSUN YANAL İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER...

Ben Ersun Yanal hakkında hocamız hakkında görüşlerimizi ilettim. Yollarımızı değiştirmek gibi bir karar söz konusu değildi. Uzun vadede çalışamayacağımızı ve sabır gerektirdiğini düşünüyorduk. Asla asla demem. Hata yaptıysam hata yaptım derim. Hatta daha net olsun diye neler söylediğimi açıklayayım. Bugün olmayacak, hatta hocamıza medyada PR kampanyası yapıyor demişim. Yoğun bir kampanya var demişim, hocam yapıyor demişim. Olacağını düşünmüyorum demişim. Bizim için en kolay yol Ersun hocayı getirmek ve herkesi memnun etmek demişim. Kompleks yüzünden getirmiyor durumumuz yok demişim. Ersun hoca ile uzun vadede proje yapacağımızı düşünmüyorum demişim. Kazandığımız ve şampiyon olduğumuz zaman en güzel ve keyif veren futbolu oynattığını da söylemişim. 'Hocam hakkını vermişim ama...' (Gülerek)

'HATA YAPTIYSAK HATA YAPTIK...'

Fikir değiştirdik. Ersun hocamız planlarımızda yoktu. Aslında benim yabancı hocada ısrar etme konusu farklı. Spor medyamız ne yazık ki, katma değer yaratmaktan ziyade güzelliği öne çıkarmak değil olumsuzluğu öne çıkarmayı seviyor. 5-6 kişinin kurguladığı bir dünya var ve sevdiğini parlatan, sevmediğini yıpratan, istediğini yaptırınca iyi istediğini yaptıramayınca kötü... Ben yabancı hocayı tercih etmiştim. Hocamızla buluşunca bütün soruları kendisin söyledim. Aldığım cevaplardan tatmin oldum. Bizi tatmin etti yani. Hata yaptıysak hata yaptık ama şimdi yeni bir yola giriyoruz.

'YERLİ BİR HOCA İSTEDİK'

Çok kötü gidiyorduk, Koeman ile devam ederken bütün alternatifleri düşündük. Yerli bir hoca istedik, Süper Lig'i bilen ve Türkiye'de futbolu iyi bilen ve futbolculara anlatabilecek birisini istedik.

YÖNETİM AÇIKLAMASI

Yönetimde görüş ayrıldığı hep olur. Kuvvetli bir yapımız var, en önemli en iyi bildiğimiz konuları halletmeye çalışıyoruz. Hata yapılıyor, hata yapmadan tecrübe edilmiyor. Futbol Kulüpleri ve yönetimlerinde de medyadan uzak duran ve haşır neşir olanlar olur.

ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Şunu biliyorum ki Fenerbahçe'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedeflerin de üzerindedir. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Türk futbolunun lokomotifidir. Sayın başkanımızın mensup olduğu Koç Ailesi de çok önemlidir. Ülkemiz için büyük bir fırsattır bu...

Burada dördüncü yıldızı takacağız. Hep beraber, el ele ve taraftarımızın desteğiyle şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bu ailenin içinde olmaktan mutluyum. Sonuçlarla bu mutluluğu pekiştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz.

Ligi kaçıncı sırada bitirmeyi düşünüyorsunuz sorusu üzerine Yanal, "Şu an 1 maçımız kaldı. İkinci yarıdaki puan cetveline baktığımız zirvede olan bir takım olacağız. Ben geleli daha 3 gün oldu. Bunu geniş bir toplantıda konuşacağız. Pazartesi günü yapılacak Antalya maçı sonrası sizin sorularınıza daha net cevaplar vereceğim" dedi.

3 TEMMUZ SÜRECİ

Bir gazetecinin transfer edilen kaleci antrenörünün 3 Temmuz süreciyle ilgili söylemleri üzerine sorulan soruya kızdı. Ali Koç konuyla ilgili, "Çok saçma bir soru, bu sorunun ne yeri ne zamanı... Bu kulüpte çalışacak kişilere yönetim kurulu olarak biz karar verebiliriz."

OYNATILACAK FUTBOL İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Fenerbahçe'nin bir kültürü var, Fenerbahçe'yi sevenlerin bir kültürü var. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayarak sonuca ulaşacağız ve istatistikleri biz belirleyeceğiz.