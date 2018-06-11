Ersun Yanal ile sürpriz görüşme! Ali Koç yönetimi...
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, deneyimli hoca ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu, nabız yokladı...
Fenerbahçe yönetiminden sürpriz hamle... Sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdikten sonra takımı yabancı bir hocaya emanet etmesi beklenen Sarı-Lacivertli yönetim dün Ersun Yanal'la görüştü.
İLK TERCİH YABANCI AMA...
Başkan Ali Koç'un yer almadığı ama bilgisi dahilinde yapılan görüşmede Fenerbahçeli yöneticilerin Yanal'la fikir alışverişinde bulunduğu ve tecrübeli adama bir teklif sunulmadığı öğrenildi.
OLUR DA ANLAŞAMAZLARSA
Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin yeni hoca için ilk tercihinin yabancı teknik adam olduğu biliniyor.
ŞAMPİYON HOCA
Ancak Sarı-Lacivertlilerin kaliteli bir yabancı hoca ile anlaşamaması durumunda rotanın Ersun Yanal'a dönmesi bekleniyor. 2013-2014'te Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal takımı şampiyon yapmıştı. (Takvim)
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