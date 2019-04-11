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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Ersun Yanal ile Fatih Terim 6 yıl sonra karşı karşıya!

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Ersun Yanal ile Fatih Terim 6 yıl sonra karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 11 Ağustos 2013'te yapıldı. TFF Süper Kupa'da Kayseri'de oynanan maçı Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek.

- Terim'in büyük üstünlüğü var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adamın rekabetinde Terim tamamında Galatasaray'ın başında yer alırken, Yanal, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 10 maçın 9'unu kaybetmedi.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal bir kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 5 maç ise berabere bitti.

- Yanal'ın tek galibiyeti 17 yıl önce

Ersun Yanal, Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı tek galibiyetini yaklaşık 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.

Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim'in Galatasaray'ını Ankara'da 1-0 yendi.

Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 7 maçta Yanal'ın takımları galibiyet mutluluğu yaşayamadı.

Ersun Yanal ile Fatih Terim 6 yıl sonra karşı karşıya

- Tek derbide rakip oldular

İki teknik adam kariyerlerinde sadece bir kez derbide karşı karşıya geldi.

TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı verdi.

Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adam kariyerlerinde yine bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birbirlerine 14 Nisan'da rakip olacak.

- Yanal-Terim rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

4 Ekim 1996 Süper Lig Denizlispor Galatasaray 0-2
18 Aralık 1999 Süper Lig Denizlispor Galatasaray 2-4
24 Kasım 2002 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-0
11 Mayıs 2003 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-1
31 Ağustos 2003 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-2
15 Şubat 2004 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 2-2
22 Ocak 2012 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 0-0
6 Ekim 2012 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 1-1
2 Mart 2013 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 0-0
11 Ağustos 2013 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 0-1 

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